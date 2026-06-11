Oranje speelt op WK mogelijk met 40 graden, oud-voetballer Stan Valckx weet hoe dat voelt: 'Sommige spelers moesten overgeven'

Ook toen vond het toernooi plaats in de Verenigde Staten. De eerste wedstrijd speelde Nederland toen tegen de Belgen in de Amerikaanse stad Orlando (0-1 voor België). Stan Valckx stond in het hart van de Nederlandse verdediging: "Gelukkig kon ik zelf wel goed tegen de hitte. Maar sommige spelers moesten in de rust overgeven. Zo bloedjeheet was het."

Koude handdoek in de nek

"Met name de oudere spelers hadden er veel last van", gaat de oud-voetballer verder. "En niet alleen de spelers die in het veld stonden, maar ook die op de bank zaten." Die hadden zelfs allemaal een koude handdoek in de nek liggen, "omdat het anders niet uit te houden was."

Ter voorbereiding op het toernooi werd spelers aangeraden door bondsartsen om veel in de sauna te gaan: "Zodat je lichaam aan de warme temperaturen kon gaan wennen", zegt Valckx. Zelf deed hij het niet, hij geloofde niet in het advies. "Maar sommige medespelers hebben dat wel gedaan."