Oranje speelt op WK mogelijk met 40 graden, oud-voetballer Stan Valckx weet hoe dat voelt: 'Sommige spelers moesten overgeven'
Het belooft héél heet te worden tijdens het WK voetbal, maar het spel gaat door. Oud-voetballer Stan Valckx weet hoe het is. Tijdens het WK in 1994 speelde hij met temperaturen boven de 40 graden. Toch kunnen voetballers zich hierop voorbereiden.
Ook toen vond het toernooi plaats in de Verenigde Staten. De eerste wedstrijd speelde Nederland toen tegen de Belgen in de Amerikaanse stad Orlando (0-1 voor België). Stan Valckx stond in het hart van de Nederlandse verdediging: "Gelukkig kon ik zelf wel goed tegen de hitte. Maar sommige spelers moesten in de rust overgeven. Zo bloedjeheet was het."
Koude handdoek in de nek
"Met name de oudere spelers hadden er veel last van", gaat de oud-voetballer verder. "En niet alleen de spelers die in het veld stonden, maar ook die op de bank zaten." Die hadden zelfs allemaal een koude handdoek in de nek liggen, "omdat het anders niet uit te houden was."
Ter voorbereiding op het toernooi werd spelers aangeraden door bondsartsen om veel in de sauna te gaan: "Zodat je lichaam aan de warme temperaturen kon gaan wennen", zegt Valckx. Zelf deed hij het niet, hij geloofde niet in het advies. "Maar sommige medespelers hebben dat wel gedaan."
Bier bij de dopingtest
Valckx heeft de pech dat hij tot tweemaal toe wordt ingeloot voor de dopingtest na de wedstrijd. Dus geen koude douche voor hem, maar een bezoekje aan het toilet om zijn urine te testen op het verboden middel. Alleen lukt het plassen niet: "Ik had zoveel gezweet. Tijdens zo'n wedstrijd verlies je 6 of 7 liter vocht. "
Ook het drinken van meerdere glazen water helpt niet, herinnert Valckx zich: "Het enige waar ik altijd van moet plassen is bier. Dus ik vraag aan die mensen of ze me een pilsje willen brengen. Ze keken me aan of ik gek geworden was. Maar na drie biertjes lukte het me eindelijk om te plassen. Het betekende wel dat ze tot tweemaal toe alcohol in mijn urine aantroffen, maar gelukkig had dat geen gevolgen."
Wennen is belangrijk
Tegenwoordig wordt de voorbereiding op voetballen in tropische temperaturen een stuk serieuzer genomen. De KNVB schakelde meerdere inspanningsfysiologen in voor advies. Een van hen is Hein Daanen, hij bootste in een speciale klimaatkamer de Amerikaanse temperaturen na om zo te onderzoeken wat sporten in de hitte met een lichaam kan doen.
"Het belangrijkste advies is dat je lichaam moet kunnen wennen aan de temperaturen. Dus hebben we het team aangeraden om zo vroeg mogelijk naar Amerika af te reizen." Ook dacht hij mee over welk koelmiddel spelers kunnen gebruiken. "We hebben van alles getest. Bedrijven stuurden ons van alles op", vertelt Daanen. "Maar wat toch echt het beste blijkt te werken is ouderwets een handdoek met ijs in je nek."