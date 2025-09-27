Opnieuw drones boven Denemarken: hoe het Europese landen maar niet lukt om ze tegen te houden

Maar waarom lukt het Europese landen maar niet om hun luchtruim te beschermen en onbekende drones te stoppen? Duidelijk is dat onze traditionele radarsystemen niet in staat zijn om laagvliegende projectielen te detecteren. Toch zijn er landen die het wél lukken.

Oekraïne bijvoorbeeld, waar in de oorlog veel Russische drones worden onderschept voordat ze hun doel bereiken. Maar ook NAVO-lid Finland, dat vooruitloopt in de bescherming tegen dit soort 'nieuwe' luchtaanvallen. De roep om een gezamenlijke 'dronemuur' in het oosten van Europa wordt dan ook steeds luider.