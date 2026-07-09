Oorlog in Iran laait op: waarom een vredesdeal heel ver weg is

"Een hele oude wijsheid luidt: het is heel makkelijk om een oorlog te beginnen. Een stuk moeilijker om weer uit te komen. Nou, daar komt Trump nu ook achter", zegt Amerika-verslaggever Tom van 't Einde. Hij ziet dat de voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog voor Amerika en Iran heel veel uit elkaar liggen. "Dat maakt het zo moeilijk om hier echt uit te komen."

Staakt-het-vuren

Vorige maand tekenden Amerika en Iran nog een intentieverklaring die tot een vredesdeal zou moeten leiden. Onderdeel van die verklaring was een staakt-het-vuren, maar die werd al een aantal keer geschonden.

Inmiddels is de situatie flink geëscaleerd, waardoor een vredesdeal ver weg lijkt. Amerika heeft verschillende luchtaanvallen uitgevoerd, waarop Iran terugsloeg met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Koeweit en Qatar.