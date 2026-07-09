Oorlog in Iran laait op: waarom een vredesdeal heel ver weg is

Doden, gewonden en aanvallen over en weer: de oorlog in Iran is opnieuw opgelaaid. Van het broze staakt-het-vuren lijkt niet veel meer over, dus de vraag is nu waar het naartoe gaat. "Trump zit gevangen in een oorlog die hij zelf is begonnen."
"Een hele oude wijsheid luidt: het is heel makkelijk om een oorlog te beginnen. Een stuk moeilijker om weer uit te komen. Nou, daar komt Trump nu ook achter", zegt Amerika-verslaggever Tom van 't Einde. Hij ziet dat de voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog voor Amerika en Iran heel veel uit elkaar liggen. "Dat maakt het zo moeilijk om hier echt uit te komen."
Staakt-het-vuren
Vorige maand tekenden Amerika en Iran nog een intentieverklaring die tot een vredesdeal zou moeten leiden. Onderdeel van die verklaring was een staakt-het-vuren, maar die werd al een aantal keer geschonden.
Inmiddels is de situatie flink geëscaleerd, waardoor een vredesdeal ver weg lijkt. Amerika heeft verschillende luchtaanvallen uitgevoerd, waarop Iran terugsloeg met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Koeweit en Qatar.
'Duurt te lang'
"Trump is wel klaar met deze oorlog, eigenlijk al langer", zegt Van 't Einde. Eigenlijk hoopte de Amerikaanse president op een oorlog van een paar dagen, waarmee een einde zou komen aan het Iraanse regime.
"Hij is erachter gekomen dat het allemaal veel langer duurt." Maar die tijd heeft hij niet, omdat er tussentijdse verkiezingen aankomen. "Hij wil wel als sterke leider uit de strijd komen. En dus kan hij de strijdbijl niet zomaar begraven als Iran blijft aanvallen."