Amerika gebruikt AI van Elon Musk tijdens oorlog tegen Iran: zo wordt 'Grok' ingezet

Veel mensen kennen Grok vooral van de vorige ophef rond de chatbot, toen bleek dat het naaktbeelden kon maken zonder toestemming. En nu blijkt dat een versie van dat systeem door het Amerikaanse leger wordt gebruikt om doelen te selecteren tijdens de oorlog in Iran.

Tijdens de eerste 2 dagen van de oorlog raakte Amerika zo'n 2.000 doelen. Maar ga je 10 jaar terug in de tijd, toen Amerika het opnam tegen IS in Irak en Syrië, duurde dat 6 maanden. Dat het nu zo veel sneller gaat komt deels door de invloed van AI.