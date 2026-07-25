Onverzekerd in de bergen wandelen kan grote financiële gevolgen hebben, weet ook Lisa na val: 'Factuur van 11.500 euro'

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker tijdens een bergwandeling. Je glijdt uit en voor je het weet val je van een berg af. Het overkwam Lisa Arnold in Oostenrijk. En toen kwam bij thuiskomst ook nog een tweede klap: de factuur van de reddingsactie.

Lisa Arnold viel van een berg in Oostenrijk en moest gered worden met een helikopter

"De grond zakte onder mijn voeten weg", vertelt Lisa over de factuur die ze achteraf kreeg voor de reddingactie. Ze belde direct haar zorgverzekeraar op: "Maar ik kreeg te horen dat ik niet verzekerd was voor de kosten van de helikopter. Dus ik moest die factuur zelf betalen. Een enorm bedrag." Huttentocht in de bergen Freelance journalist Lisa maakte vorige zomer met twee vrienden een huttentocht in de Oostenrijkse bergen. "We waren op 2.000 meter hoogte in een rotsachtig landschap met smalle paadjes", blikt ze terug. "Het had in de dagen ervoor geregend, het pad was glad en drassig." Ze was goed voorbereid en had de juiste bergschoenen aan, maar toch ging ze tijdens de wandeling plotseling onderuit. "We moesten een stukje naar beneden met haarspeldbochtjes. Ineens gleed ik uit en viel. Het was geen afgrond, maar een steile bergweide met gras en rotsblokken. Wat me ervan is bijgebleven, is dat ik met zo'n enorme snelheid naar beneden ging." 30 meter naar beneden Lisa gleed op haar buik naar beneden en probeerde zich met alle macht aan iets vast te grijpen om af te remmen. "Ik wist dat het foute boel was. Dat elk moment het lampje uit kon gaan en ik ergens tegenaan kon komen waardoor het over en uit zou zijn."

Ik wist dat het foute boel was. Dat ik ergens tegenaan kon komen waardoor het over en uit zou zijn. Lisa over haar val van een berg

Uiteindelijk kwam ze na 30 meter tot stilstand. Duitse wandelaars die haar valpartij hadden zien gebeuren belden snel de meldkamer van de reddingsdiensten. Haar hoofd, nek en ribben deden pijn. "Ik was bang voor een nekbreuk en durfde daarom niet te bewegen, maar koelde daardoor snel af. De Duitsers deden voorzichtig een slaapzak over me heen en een muts op mijn hoofd."

Met de helikopter mee Na 20 minuten kwam er een helikopter aanvliegen. "Ik zag die helikopter komen en dacht: dit is dus wat je soms ziet of hoort, hoe snel het ineens helemaal fout kan gaan." De helikopter kon alleen niet landen op de plek van het ongeluk. De arts kwam met een touwladder naar beneden: "Die stelde de diagnose en dacht dat ik niets had gebroken. Ik kreeg morfine toegediend via een infuus en raakte in shock." In een tuigje werd Lisa omhoog getakeld, verderop op een brancard gelegd en met de helikopter meegenomen. In het ziekenhuis werden foto's gemaakt: ze had veel kneuzingen maar gelukkig geen breuken. "Toen ik met mijn vrienden herenigd was konden we alleen maar huilen. Eenmaal thuis in Nederland kon ik ook alleen maar huilen, het was zo'n angst geweest."

Fors meer bergreddingen Lisa is zeker lang niet de enige vakantieganger die in de bergen in de problemen is gekomen. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat in verschillende Europese landen het aantal reddingsacties sinds 2019 flink is toegenomen. Vakanties in de bergen zijn sinds de coronapandemie populairder geworden, maar daardoor lijkt het ook steeds vaker mis te gaan. Het gaat om incidenten bij meer riskante bergsporten, zoals klimmen en abseilen, maar zeker ook om ongelukken tijdens 'gewone' bergwandelingen. In Frankrijk is het aantal bergreddingen de afgelopen 6 jaar met bijna 40 procent gestegen. In Oostenrijk, waar Lisa op vakantie was, ging het om een toename van bijna een kwart in die periode.

11.500 euro betalen En die reddingen hebben vaak niet alleen lichamelijke gevolgen, weet ook Lisa nu. "Toen ik 3 dagen thuis was kwam de factuur van de helikoptervlucht. Het was een particuliere reddingsmaatschappij die door de meldkamer was gebeld." Het prijskaartje was pittig: 11.472,61 euro, binnen 30 dagen te voldoen. "De helikoptervlucht wordt berekend op basis van het aantal gevlogen minuten, dat kan dus hard oplopen."

Ze belde gelijk haar zorgverzekeraar: "Maar daar zei men dat ik de alarmcentrale meteen had moeten bellen, terwijl ik nog in het buitenland was. Ik had daar in de eerste dagen helemaal niet aan gedacht." Ook bleek ze niet verzekerd te zijn voor dit soort gevallen. "Dus ik moest die factuur zelf betalen." Goed genoeg verzekerd? Lisa betaalde de rekening, maar diende wel een claim in bij haar zorgverzekeraar. "Er gingen weken overheen, maar toen kreeg ik gelukkig te horen dat de kosten toch volledig werden vergoed." En daar heeft ze geluk mee gehad, denkt woordvoerder Annelies Tichelaar van de ANWB. "Het klinkt alsof de verzekeraar coulant is geweest." Bij de ANWB hebben ze in de zomerperiode gemiddeld 15 tot 25 dossiers per week die te maken hebben met incidenten in de bergen, schat Tichelaar. "De meeste mensen die actief de bergen ingaan hebben zich goed voorbereid en beschikken over een passende verzekering met aanvullende dekking voor deze activiteiten", vertelt ze. "Deze groep is zich doorgaans bewust van de risico's en sluit daar ook de juiste verzekering op af."