Ontmoeting met stamceldonor die je leven heeft gered? Dat kan straks mogelijk

Het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren Matchis zag dat er bij donoren en ontvangers veel vraag naar direct contact was. Daarom stapte de organisatie naar het ministerie, dat de Gezondheidsraad om advies vroeg. De raad adviseert nu om direct contact toe te staan, maar wel onder twee strikte voorwaarden om zowel donor als patiënt te beschermen.

Geen emotionele druk

Zo geldt er een wachttijd van twee jaar, omdat in deze periode de kans op medische terugval bij de patiënt het grootst is en men wil voorkomen dat een donor onder emotionele druk wordt gezet voor een tweede donatie. Daarnaast moeten beide partijen onafhankelijk, expliciet en schriftelijk instemmen, waarbij ze vooraf volledig geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen van direct contact.

Voor patiënten met bloedkanker, zoals leukemie, is een stamceltransplantatie vaak de allerlaatste kans om de ziekte te overleven. De kans op een geschikte donor binnen de familie is slechts 30 procent, en dus zijn onbekende donoren keihard nodig.

Donor worden

Na het overlijden van iemand in zijn vriendengroep aan leukemie, besloot Jeroen de Koning om zich met de groep aan te melden als stamceldonor bij Matchis. "Een persoonlijke ervaring brengt het dichterbij en kan je overhalen om donor te worden", vertelt De Koning. "Via Matchis kreeg ik te horen dat er een grote kans op een match kon zijn. Toen kwam er een bloedonderzoek van meer mensen die geselecteerd waren, en toen bleek ik een match."

Een unieke gebeurtenis, de kans op een match is namelijk minder dan 1 procent. "Dat is heel bijzonder natuurlijk. Ik denk dat ik van tevoren niet heel erg bewust was van wat het inhield, zo'n donatie. Maar als je dan persoonlijk zoiets meemaakt, dan brengt dat het een stuk dichterbij natuurlijk. Dus dan besef je veel beter wat zo'n donatie teweeg kan brengen. Dus het is heel bijzonder om te kunnen doen", zegt De Koning.