Onderhandelingen tussen VS en Iran: dit is wat er op tafel ligt

Expert op het gebied van conflictoplossing en onderhandeling Fleur Ravensbergen heeft als conflictbemiddelaar veel ervaring met vredesonderhandelingen "Eén van de onderwerpen die op tafel ligt is de Straat van Hormuz. Gaat die weer open? Ook de nucleaire dimensie zal worden besproken. En ik denk dat de lengte van deze onderhandelingen ook op tafel komt. Want ik denk niet dat ze aan 2 weken genoeg hebben, als ze het volhouden."

Gesprekken gaan door, aanvallen op Libanon ook

Daarnaast verwacht Ravensbergen ook dat oorlog in Libanon met Israël aan bod komt, ook al wordt dat nu wat verschoven. "Iran heeft duidelijk aangegeven dat de situatie in Libanon moet stoppen, voordat ze verder willen praten met de VS." Toch gaan op dit moment de aanvallen van Israël op Libanon moment door, en de vredesgesprekken tussen Iran en de VS ook.

"Dat is natuurlijk heel pijnlijk", zegt Midden-Oostencorrespondent Fernande van Tets, die zelf jarenlang in Libanon woonde. "Iedereen die ik daar spreek wil natuurlijk dat het zo snel mogelijk stopt. Eigenlijk is Libanon heel afhankelijk van Iran in deze situatie. Hoe lang gaat Iran hierin vasthouden om te zorgen dat het echt ophoudt? We zien dat Israël probeert Libanon los te koppelen van dit proces."