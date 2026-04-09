President Donald Trump is boos op NAVO, maar door Iran-oorlog weet hij nu dat VS eigenlijk ook niet zonder kunnen
NAVO-baas Mark Rutte is druk bezig Donald Trump opnieuw te overtuigen van het belang van het bondgenootschap. Maar dat gaat niet zo makkelijk. De Amerikaanse president is namelijk zeer ontevreden over de uitblijvende steun voor de oorlog in Iran.
En ergens heeft hij een punt, zegt Rutte. Want niet alle Europese bondgenoten zouden zich aan de afspraken hebben gehouden. De NAVO-baas en de president hebben het onder andere over Spanje, een land dat duidelijk aangeeft tegen de oorlog in Iran te zijn. Steun voor die oorlog bleef, tot grote ergernis van Trump, daarom uit.
