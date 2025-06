Ondanks hitte tienduizenden mensen op festival snelweg A10 Amsterdam: 'Je houdt met alles rekening'

Er waren extra maatregelen genomen vanwege het warme weer. Zo mochten bezoekers van het middagprogramma meer water meenemen naar het festivalterrein. Ook was er op veel plekken zonnebrandcrème beschikbaar en werd de programmering hier en daar aangepast.

Toch had niet iedereen het naar zijn of haar zin. Meerdere bezoekers besloten na een tijdje op het asfalt te hebben doorgebracht rechtsomkeert te maken, zag EenVandaag-verslaggever Eveline Rethmeier. "Het is echt veel te warm, dit is niet meer leuk."