Hitte, demonstraties en ongenodigde gasten: veiligheidsexpert waarschuwt bezoekers festival op Amsterdamse Ring

Het is nog nooit eerder vertoond, aankomende zaterdag wordt 15 kilometer aan snelweg omgetoverd tot een enorm festivalterrein. Op de A10 barst dan het festival Op de Ring los. Het moet het hoogtepunt worden van het 750-jarig bestaan van de hoofdstad met sport, dj's, fanfares, bands, praalwagens en zelfs een bos. Ook zullen twintig stellen elkaar op de snelweg het ja-woord geven.

'Nooit eerder gedaan'

"Het is een idee dat al heel lang leefde in Amsterdam", legt de programmadirecteur jubileumjaar Amsterdam 750 Sietse Bakker uit. "Kunnen we niet iets met die Ring? Is het niet mooi om mensen van binnen en buiten de Ring bij elkaar te brengen. We hebben er lang over gefantaseerd, maar nu is het eindelijk zover."

'Een uniek evenement' is het zeker, volgens Harold Salomons, die 18 jaar bij de politie werkte als crowd management specialist en nu werkzaam is bij een commercieel bedrijf. "Volgens mij is dit nog nooit eerder gedaan, een festival op een snelweg. Normaal gesproken kun je een evenemententerrein van tevoren inrichten en alles rustig opbouwen. Nu moet dat allemaal in hele korte tijd gebeuren. Er is minder routine, omdat het in deze vorm nog nooit eerder is gedaan."