Onbemande drones steeds belangrijker: hoe Defensie de komende jaren het leger wil uitbreiden

Het leger wil de komende jaren meer gaat focussen op onbemande wapensystemen, maakten minister Dilan Yeşilgöz en staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie vandaag bekend. Maar ondertussen werd de afgelopen weken op de Noordzee en in Den Helder al volop getest met dit soort systemen.

Experimenteren op zee

"Wat we hier proberen te doen is de aansturing van onbemande systemen rondom een centraal punt te regelen", vertelt Sander van het Expertisecentrum Onbemande Systemen. Op die manier hoeft niet elk systeem een eigen bestuurder te hebben, alles wordt tegelijkertijd aangestuurd. "En dat is vrij uniek."

Het is nog maar de basis, maar er wordt dus wel al hard geoefend om deze wapensystemen zo goed mogelijk te krijgen. "Het is nu nog experimenteel, dus er gaan wel eens dingen anders dan bedacht is", voegt specialist Wouter toe. "We proberen daar zo snel mogelijk op te acteren."