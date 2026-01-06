Waarom sommige Nederlandse bedrijven maar amper profiteren van de groei van Defensie

Door de onrust in de wereld kiest de politiek ervoor om de defensiebudgetten fors op te schroeven. In 2025 stond Defensie nog voor 19,8 miljard euro op de rijksbegroting, in 2026 stijgt dit al naar 34,5 miljard euro.

Nieuw materieel

Een groot deel van dit extra geld gaat naar nieuw materieel zoals tanks, pantservoertuigen en luchtverdediging. Nederlandse ondernemers willen een graantje meepikken bij deze groei van Defensie, maar dat blijkt niet voor iedereen even makkelijk.

Een van hen is Rene de Wit van Defenture uit Tiel. Met zijn bedrijf bouwt hij militaire voertuigen. Samen met Nederlandse commando's ontwikkelde hij de GFR, een voertuig gespecialiseerd in off-road rijden onder extreme omstandigheden. "Afgelopen jaar hebben we alleen gemerkt dat de interesse is toegenomen, maar concrete orders blijven nog uit. En dat is jammer."

Orders bij lokale industrie

De Wit: "En dat zien we over de hele linie in deze industrie. Dat Defensie nog een transitie moet maken van bezuinigen en afbouwen tot nu opeens het doen van grote investeringen." Hij vervolgt: "Vanuit de NAVO klinkt de roep dat we als defensie-industrie moeten opschalen. Dat willen we doen, maar geef ons dan wel orders en duidelijkheid." Bij Defenture zit wrevel dat onder meer de Duitse en Poolse krijgsmacht wél nieuwe orders plaatst, maar dat Nederland terughoudend is en recent nog een grote order voor voertuigen in Duitsland plaatste.

En De Wit ziet dat andere landen wél veel orders bij hun eigen industrie plaatsen. "Frankrijk is heel chauvinistisch. En ook landen als Zweden en Engeland plaatsen allemaal veel orders bij hun eigen lokale industrie. Hier zien we dat nog niet." Dat de nieuwe bestellingen vanuit Nederland bij Defenture nog niet doorkomen, komt mogelijk doordat het bedrijf begin vorig jaar kampte met financiële problemen en dat eerdere bestellingen niet op tijd geleverd waren. "Dat kan er ook mee te maken hebben, maar we hebben veel overleg met Defensie over de verbeteringen die we nu doorvoeren", zegt De Wit.