Oekraïners wacht barre winter na mislukt energiebestand, ziet oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen

Rusland en Oekraïne zullen elkaars energie-infrastructuur niet meer aanvallen, kondigde de Amerikaanse president afgelopen zondag op eigen houtje aan. Maar Rusland stopte er nooit mee en Oekraïne heeft de aanvallen inmiddels weer hervat. Het is de zoveelste ontwikkeling in de oorlog die sinds 2022 vele verwoestingen heeft aangebracht, ziet oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen.

Maatregelen voor de winter

Melissen is net terug uit Kiev, waar hij merkt dat mensen steeds angstiger worden om naar buiten te gaan. Inwoners slaan accu's in of trekken de stad uit in afwachting van de winter. "Als je dat kunt betalen", zegt Melissen. Want niet alle Oekraïners hebben die mogelijkheid.

Ook is er veel woede over de 'dieseldeal' die de Verenigde Staten en Rusland afgelopen week aankondigden. Rusland zou honderduizenden vaten diesel leveren, wat ingaat tegen de sancties die gelden voor het land. Amerika schuift meer op in de richting van Rusland, wat de situatie voor de Oekraïners alleen maar zorgelijker maakt.