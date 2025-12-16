Oekraïne kan ook in volgend kabinet rekenen op steun maar 'er is wel werk aan de winkel', ziet politiek commentator Joost Vullings
De Oekraïense president Zelensky is vandaag in Nederland. Hij sprak de Tweede Kamer toe, ging in gesprek met demissionair premier Dick Schoof en de koning, en gaf een persconferentie. Want de steun van Nederland is nog altijd erg belangrijk voor Oekraïne.
Volgens politiek commentator Joost Vullings rekende de Oekraïense president niet per se op extra financiële toezeggingen, maar vroeg hij vooral voor aandacht voor dat oorlog. En dat is nodig, want de steun aan het land is niet unaniem in de Tweede Kamer. "Forum van Democratie was vandaag bewust niet aanwezig."