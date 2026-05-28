Noorwegen zoekt bescherming van Franse kernwapens, Nederland volgt misschien snel
Een Europees alternatief voor de Amerikaanse nucleaire paraplu boven Europa. Met de handdruk tussen de Noorse premier Støre en de Franse president Macron gisteravond is de kans dat deze nieuwe vorm van nucleaire afschrikking er daadwerkelijk gaat komen.
Gesprekken over een Europese versie van nucleaire afschrikking, zonder de Verenigde Staten lopen al een tijd. Duitsland, Polen, Griekenland, België, Zweden én Nederland hadden twee maanden geleden al gesprekken met Frankrijk. Maar nu Noorwegen, een grote vriend van Amerika, zich mengt in de discussie is er een grote stap gezet.