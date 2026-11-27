De gemeentelijke opvang voor Oekraïners zit al jaren tot de absolute nok toe vol. Uit nieuwe cijfers van het Rode Kruis blijkt dat het afgelopen jaar honderden Oekraïners bij de gemeente werden weggestuurd omdat er geen plek was.

Danielle Brouwer van het Rode Kruis hoort regelmatig verhalen van Oekraïners die worden geweigerd

Tientallen van hen moesten nachtenlang in hun auto overnachten omdat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd, vertelt Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Kastje naar de muur Brouwer schetst: "Gezinnen komen eerst bijvoorbeeld in Groningen aan en daar wordt gezegd: 'Nee, hier is het dicht, dus ga maar naar Rotterdam.'" Dan reist het gezin volgens Brouwer af naar Rotterdam of Eindhoven en wordt ook daar de deur dichtgegooid: "Terwijl gemeenten hier ook een verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een veilige plek voor deze mensen."

Slapen in de auto Het Rode Kruis mist landelijke regie. Ook omdat er nog steeds mensen vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten. Dat waren er volgens cijfers van de rijksoverheid (bijgewerkt tot eind augustus) dit jaar in ieder geval ruim 8.000. Er is geen landelijke plek waar zij zich melden. Daardoor komen er bij de hulplijn van het Rode Kruis schrijnende verhalen binnen. Bijvoorbeeld van een Oekraïens gezin dat 4 dagen lang met een dochter van 15 met een beperking in de auto sliep. "Zij konden zich niet wassen, hadden geen toilet. Dat is verschrikkelijk en dit is niet het land dat we moeten willen zijn", zegt Brouwer. Nog niks veranderd Het feit dat het Rode Kruis al 2 jaar de noodklok luidt over deze situatie en er niets gebeurt, vindt ze onbegrijpelijk. "We hebben met elkaar afgesproken dat we deze mensen bescherming bieden, dus dan zullen we dat toch als land moeten regelen."

Er is nergens grip op waar mensen nu zijn. Danielle Brouwer van het Rode Kruis

En daarnaast: "Er is nergens grip op waar mensen nu zijn. Dus als mensen in Eindhoven zijn geweest of ergens anders naartoe gaan, we weten het niet. We laten mensen eigenlijk aan hun lot over."

Dilemma Voor burgemeesters in Nederland is het een dilemma, zegt Mark Slinkman. Hij is burgemeester in Berg en Dal. Daar vangt hij ruim 200 vluchtelingen op in een voormalige verpleeghuisflat. Die flat werd opgebouwd in kamers van zo'n 15 vierkante meter. In elke kamer zit nu een gezin of wonen twee alleenstaanden. "Het is al jaren helemaal vol en dat is ook voor ons lastig. We dachten eigenlijk dat het voor een paar maanden was", zegt Slinkman. Familie in de kou Dit was voor de korte termijn een prima oplossing, vindt de burgemeester, maar het is eigenlijk nu niet meer houdbaar. "De kinderen worden groot en dat leidt tot de nodige stress." Ondertussen woekert de oorlog voort. "Je ziet dat er nog dagelijks burgerslachtoffers vallen, energievoorzieningen worden aangevallen. Dus er zijn veel zorgen over familie die in de kou zit, in vernielde huizen zit."

Meer dan moet En dus krijgt de burgemeester steeds vaker van verzoeken: 'Mag ik mijn moeder hiernaartoe halen? Mijn ouders hebben mantelzorg nodig, kunnen ze hier komen?' Slinkman kan weinig met die vragen want zijn opvang zit vol. "We vangen al meer Oekraïners op dan we eigenlijk zouden moeten en ik zou de mensen hier wel gunnen om als alleenstaande na zoveel jaren alleen op een kamer te liggen of om iets meer ruimte te geven aan ouders en hun tieners." Veiligheid bieden Maar dat gaat niet. "Kijk ik naar het geestelijk welzijn van de mensen die ik hier al 5 jaar heb zitten of zorg ik ervoor dat zoveel mogelijk mensen toch een dak boven hun hoofd hebben en een bed om in te liggen, ook al is dat oncomfortabel?", beschrijft hij zijn dilemma.

Op dit moment beslist hij om zoveel mogelijk mensen die veiligheid te bieden. "Mensen zijn ook eigenlijk niet meer echt hoopvol dat zij terug zullen gaan, zij zien hun toekomst hier en willen dan ook graag familieleden hiernaartoe halen." Een plekje voor 150.000 mensen Zo'n 80 procent van de Oekraïners die in Berg en Dal verblijven, wil zich in Nederland wortelen. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente hield. "Als ik met ze spreek, dan zeggen ze: 'We hebben daar niets meer. Mijn huis is weg, mijn werk is weg, de kinderen hebben daar geen toekomst.'" Dat besef dat die wens onder de vluchtelingen bestaat, dringt volgens de burgemeester nog niet voldoende door in Den Haag. "Men zal er wel over nadenken, maar er volgen nog geen maatregelen. Ik denk dat we tijdig moeten beginnen met nadenken en plannen als we met zijn allen voor 140.000, 150.000 mensen een plekje zullen moeten vinden."

Klein maar fijn Een van de gezinnen die eigenlijk in Nederland wil blijven, is het gezin van Svitlana Syniahovska. Zij vluchtte vlak nadat de oorlog uitbrak in 2022. Eerst met een van haar zoons, later sloten haar andere kinderen en man ook aan. Via haar schoonzus, die al in Nederland woonde, vond ze de opvangplek in Berg en Dal. De kamer, die zij deelt met haar man en kinderen, is klein maar fijn. "Het maakt niet uit waar je woont, het gaat erom hoe het vanbinnen voelt en dit voelt als mijn thuis omdat mijn familie hier allemaal is." Een nieuw land Daarnaast is veiligheid voor Svitlana het allerbelangrijkst: "Mijn zoon zei: 'Mama ik ben bang'. Toen besloot ik: we kunnen niet langer in Oekraïne blijven en toen zijn we vertrokken."

Ze mist haar thuisland nog elke dag en als ze diep in haar eigen hart kijkt, zou ze zelf eigenlijk terugwillen. Maar ze ziet dat niet meer gebeuren. "Als het ooit al vrede wordt, is het een nieuw land: een nieuwe regio, andere mensen."

Leven en werk In Nederland blijven is eigenlijk makkelijker, zeker voor de kinderen. "Die wonen hier al meer dan hun halve leven. Het is voor hen eigenlijk weer verhuizen naar een ander land." Svitlana werkt als psycholoog in Nederland, waar ze andere Oekraïense vluchtelingen helpt met het verwerken van hun angsten en trauma's. Haar man werkt als manager voor een grote supermarktketen. Geen inwoners Ze zoeken eigenlijk naar een eigen huis in de omgeving van Berg en Dal, maar dat is niet zo simpel. Huren is eigenlijk de enige optie: "Omdat we geen inwoners van Europa zijn." Oekraïense vluchtelingen hebben een tijdelijke bescherming in Nederland. Die wordt eens in de zoveel tijd verlengd, nu tot maart 2028.