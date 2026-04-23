Nijpend tekort aan boa's: waarom het maar niet lukt om voldoende handhavers te vinden

Van parkeeroverlast aanpakken tot toezicht op straat: boa’s zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk. Maar op veel plekken in het land is er een enorm tekort. Ook in de provincie Utrecht, waardoor gemeenten moeten kiezen waar ze nog op inzetten.

"Deze tekorten zijn spijtig natuurlijk. Het is iets waar we al een hele periode mee kampen", zegt Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP, de grootste boa-vakbond van Nederland. "Op dit moment staan er nog steeds meer vacatures open dan dat er mensen beschikbaar zijn. "Dat geeft wel zorgen." Het is niet alleen een probleem voor gemeenten, ook burgers merken de gevolgen direct. Verschillende rollen Bij boa's denken mensen vaak aan de handhavers op straat, maar ze werken in verschillende rollen, zoals boswachter, milieu-inspecteur, parkeerwachter maar ook leerplichtambtenaar. Het aantal boa's verschilt sterk per gemeente. In Nederland werken ruim 4400 handhavers, maar er is geen wettelijke norm zoals bij wijkagenten. Gemiddeld is er ongeveer 1 handhaver per 3.500 inwoners, maar in kleinere gemeenten zijn het er een stuk meer, terwijl grote steden vaak relatief veel minder boa's tot hun beschikking hebben. "Wat we zien is dat de gemeenten nu tussen de 10 en 25 procent aan tekorten hebben", zegt Gerrits.

Keuzes maken Dat merken ze ook in de provincie Utrecht: veruit de meeste gemeenten hebben te weinig handhavers, blijkt uit een recente inventarisatie van RTV Utrecht. Daardoor moeten gemeenten scherpe keuzes maken. Amersfoort en Nieuwegein kiezen nu vooral voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit en laten sommige andere zaken liggen. De gemeente Vijfheerenlanden controleert minder vaak op horecavergunningen en de stad Utrecht treedt minder op tegen fietsen die te lang zijn gestald. Dat boa's dus niet alles meer kunnen doen, kan je dus direct merken in je eigen buurt. "We zien echt dat dat per gemeente verschilt", zegt Gerrits. "Tegelijkertijd heeft de burger gewoon behoefte aan een veilige woon- en leefomgeving." Want naast het controleren van regels ondersteunen boa's ook de politie bij het handhaven van veiligheid in de openbare ruimte. Tekort begint bij opleiding De vakbond zou graag zien dat de tekorten worden aangepakt, want volgens de voorzitter begint het probleem al bij de instroom. "Vaak is het zo dat de mbo's maar een beperkt aantal plekken hebben om mensen op te leiden. Dus daar begint het eigenlijk, de instroom wordt al beperkt."

Mensen in uniform zijn soms een soort boksbal geworden. Ze worden dagelijks uitgescholden en krijgen ook te maken met geweld Richard Gerrits, voorzitter vakbond BOA ACP