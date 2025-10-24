Boa Bart is blij dat NS een proef doet met de wapenstok: 'Nu moeten we het met blote handen doen'

Na een kleine dip in coronatijd is het geweld tegen spoorwegpersoneel in de afgelopen jaren weer flink toegenomen. Alleen al in 2024 ging het om meer dan 1.000 incidenten, waarvan ruim 350 gepaard gingen met ernstig geweld. Een schrikbarend hoog cijfer, vindt NS-woordvoerder Oscar van Elferen.

'Vaak in conflictsituaties'

Bart (achternaam bij de redactie bekend) werkt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij de NS. Hij is blij met de beslissing om in een pilot wapenstokken te gebruiken bij geweldsincidenten. "Wij komen vaak in conflictsituaties terecht wanneer we conducteurs of machinisten te hulp schieten", vertelt hij. "Er zijn maar weinig dagen dat ik naar huis ga zonder iets meegemaakt te hebben."

"Regelmatig gaat het om verdachten die we moeten aanhouden of uit de trein moeten zetten. Nu moeten we dat met onze blote handen doen, terwijl je juist afstand wil creëren."

'Aangevallen door een grote groep'

Bij de NS werken op dit moment 680 boa's. Ze worden ingezet op stations en in treinen en mogen aanhoudingen doen, iemands identiteit controleren, een procesverbaal opmaken en boetes uitschrijven.

"In de meeste gevallen heb je gelukkig geen wapenstok nodig", vertelt Bart. "Maar soms belanden we in onprettige situaties, waarbij wij bijvoorbeeld met z'n tweeën worden aangevallen door een grote groep. Dan is zo'n wapenstok erg nuttig."