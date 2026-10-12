Nieuwe regels voor dierentuinen: 'Onze plicht om te zorgen dat een dier zich écht goed voelt'

Het vergunningenstelsel van dierentuinen gaat op de schop. Volgens staatssecretaris Erkens staan de huidige regels verbeteringen in dierenwelzijn in de weg. "Niet elk park hoeft een kudde olifanten te hebben."

Met het herzien van het huidige stelsel voor dierentuinen, wil staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) ervoor zorgen dat vergunningen voor onbepaalde tijd verdwijnen. In de toekomst moeten dierentuinen periodiek worden getoetst én meer ruimte krijgen om te innoveren. Doen ze dat laatste niet, dan is er een kans dat ze worden gesloten. Demotiverend systeem Anne van den Ende van de Dierenbescherming is enthousiast over de plannen van het kabinet. "Het huidige systeem is verouderd. Het grootste probleem is nu dat vergunningen momenteel voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Als een dierentuin niets verandert, mochten ze simpelweg blijven bestaan, hoe verouderd de normen ook zijn." "Wil een park juist wél vernieuwen om het welzijn te verbeteren? Dan moeten ze door een hele zware keuring heen. En dat werkt ontmoedigend voor dierentuinen die willen verbeteren. Fijn dus, dat de wet nu eindelijk wordt aangepast."

Vernieuwen is noodzakelijk "Op het gebied van dierenwelzijn mag er simpelweg geen enkel compromis worden gemaakt", vult Wineke Schoo van de Nederlandse vereniging van Dierentuinen aan. "We moeten als sector voorop blijven lopen." "Voor parken die niet mee willen met de nieuwste wetenschappelijke inzichten houdt het straks simpelweg op." De ultieme maatregel kan zijn dat een dierentuin de vergunning kwijtraakt als het niet voldoende innoveert. Als je niet blijft vernieuwen, is het intrekken van de vergunning de ultieme maatregel. Erkenning van kabinet Ook Schoo is blij met de plannen van de staatssecretaris. "Het laat zien dat de overheid onze maatschappelijke rol erkent en ruimte geeft aan voorlopers in de branche om te blijven innoveren." "Nu duurt het aanvragen van een vergunning voor een kleine aanpassing - zoals een nieuwe klimstructuur - soms wel 6 tot 8 maanden, terwijl het werk in 2 dagen gedaan is", gaat Schoo verder. "Dat werkt enorm beperkend." De nieuwe regels moeten dit helpen voorkomen.

Vergunning mét toetsingsmomenten Schoo benadrukt dat ze enthousiast is over de plannen van het kabinet, maar heeft nog wel haar bedenkingen bij het invoeren van tijdelijke vergunningen. "Een investering van 50 miljoen verdien je niet terug als een vergunning na 5 jaar alweer onzeker is." Zij pleit daarom voor vergunningen voor onbepaalde tijd met tussentijdse toetsingsmomenten. "Die zijn een beter alternatief," zegt ze, "omdat ze zekerheid geven om te blijven innoveren." Meer regels Ook de Dierenbescherming heeft op- en aanmerkingen op de plannen van de staatssecretaris. Volgens de organisatie zijn de plannen zelfs niet voldoende. "Allereerst moeten we durven vragen welke soorten (dieren, red.) we überhaupt nog op een goede manier kunnen houden," vertelt ze. "In het Verenigd Koninkrijk zijn de eisen voor olifanten bijvoorbeeld streng: minstens twee hectare voor twee olifanten. Hierdoor kunnen veel parken ze niet houden en stoppen ze ermee."

Terug naar kerntaak Daarnaast moet het beheer van de diercollecties op de schop, vindt de Dierenbescherming. Dierentuinen moeten terug naar hun kerntaak: natuurbescherming en soortenbehoud. "Ze ontlenen hun maatschappelijk bestaansrecht aan doelen zoals soortenbehoud en wetenschappelijk onderzoek," stelt Van den Ende. "Maar kijk je nu naar de dieren in de 60 Nederlandse parken, dan zie je veel dieren zoals stokstaartjes die helemaal niet bedreigd zijn, maar er puur zitten als publiekstrekker." En dat leidt tot overschotten waarbij gezonde dieren soms worden geëuthanaseerd, zoals recent met acht stokstaartjes in Blijdorp. "Dat ethische dilemma had misschien wel voorkomen kunnen worden." Welzijn voorop "Wij vinden dat dierentuinen heel kritisch moeten zijn op welke dieren zij houden", gaat Van den Ende verder. "Draagt het dier bij aan het behoud van soorten? Is het houden van dit dier superbelangrijk voor natuureducatie? Of kan dit ook zonder een aantal dieren?" Het stellen van deze kritische vragen betekent volgens haar niet dat er straks nergens meer olifanten of andere grote dieren te zien zijn, maar wel dat parken scherpere keuzes moeten maken. "Met strengere eisen gaan parken zich meer specialiseren in plaats van dat elk park krampachtig alle bekende dieren aanbiedt. Niet elk park hoeft een kudde olifanten te hebben; het welzijn moet voorop blijven staan."