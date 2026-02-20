Nieuwe ministers stappen straks in 'experimenteel' minderheidskabinet: 'Ik hoop dat we daar op een goede manier uitkomen'

Er stonden de afgelopen week een hoop nieuwe gezichten op de stoep bij het chique Johan de Witthuis in Den Haag, waar Jetten de kennismakingsgesprekken deed, maar ook een paar oude bekenden. Toch is er deze keer één groot verschil: de coalitie heeft geen meerderheid.

Een minderheidskabinet - zonder gedoogsteun vanuit de oppositie - is een experiment in de Nederlandse politiek. Al lijken de aanstaande bewindspersonen zich daar nu nog weinig zorgen om te maken. Ze hebben vooral 'hoop', was deze week veel te horen.