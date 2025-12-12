Nieuwe BOB-campagne gestart maar hoeveel nut heeft het? 'Je moet het bij de bron aanpakken'

Het slogan van de campagne is dit jaar 'Top, jij blijft Bob', net als het jaar hiervoor. De aftrap van de campagne is expres rondom de feestdagen, omdat mensen dan meer verleid worden om te drinken. Toch denkt Ragnhild Davidse van het SWOV dat er breder moet worden gekeken dan alleen naar het verkeer. "Je moet het bij de bron aanpakken."