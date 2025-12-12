Nieuwe BOB-campagne gestart maar hoeveel nut heeft het? 'Je moet het bij de bron aanpakken'
De bekende BOB-campagne wordt vandaag opnieuw afgetrapt door minister Robert Tieman. De campagne, die ervoor moet zorgen dat mensen niet met alcohol op autorijden, bestaat al 30 jaar. Maar of die echt werkt, blijkt moeilijk te testen.
Het slogan van de campagne is dit jaar 'Top, jij blijft Bob', net als het jaar hiervoor. De aftrap van de campagne is expres rondom de feestdagen, omdat mensen dan meer verleid worden om te drinken. Toch denkt Ragnhild Davidse van het SWOV dat er breder moet worden gekeken dan alleen naar het verkeer. "Je moet het bij de bron aanpakken."