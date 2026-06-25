Niet naar werk na nachtwedstrijd Oranje? 'Als je geen vrij hebt gevraagd, zijn er geen excuses'

De wedstrijd van Nederland tegen Tunesië begint pas om 01.00 uur donderdagnacht. Daardoor zullen veel mensen tot in de late uurtjes bij vrienden of in een kroeg naar het Nederlandse elftal kijken. Leidt dat de volgende dag tot een kater of vermoeidheid? Dan kun je je niet zomaar ziekmelden. Volgens advocaat arbeidsrecht Pascal Besselink moet je een verlofdag opnemen als je vrij wilt. "Je moet er fris en fruitig staan, daar betaalt je werkgever voor."

Eerlijkheid duurt het langst

Maar wat als je 's ochtends merkt dat je toch te weinig slaap hebt gehad of te veel drankjes hebt gedronken? Dan besluiten werknemers soms om zich spontaan ziek te melden, dat gebeurt volgens de advocaat ook tijdens carnaval. Voor werkgevers leidt dat tot een lastige situatie, want werknemers zijn nooit verplicht om de reden van ziekmelding te noemen. "Ook al heeft de werkgever het vermoeden dat het met het Nederlands elftal of carnaval te maken heeft."

Volgens Besselink kun je toch beter open het gesprek aangaan met je leidinggevende dan je zomaar ziek melden: "Als de werknemer eerlijk is en zegt dat hij of zij een kater heeft, dan kun je als werkgever naar alternatieve afspraken kijken. Denk aan het inzetten van een vakantiedag, dan is jouw Oranje-nacht niet voor rekening van je baas."