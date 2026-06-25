Veel ouders laten hun kind naar nachtwedstrijd Oranje kijken: 'Dit wil ik 'm niet ontnemen'

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim duizend ouders van minderjarige, thuiswonende kinderen. Na de klinkende 5-1 zege op Zweden kan de blik van Oranje voorzichtig al richting de volgende ronde, maar de wedstrijd tegen Tunesië bepaalt ook nog of Nederland daarin tegen Marokko of Brazilië moet.

'Toch leuk om mee te maken'

"Op deze leeftijd beleeft hij het WK heel intens, dat wil ik 'm niet ontnemen. Die wedstrijd gaat hij misschien nog lang heugen, die ene vermoeide dag erna niet", vertelt een ouder die zijn basisschoolkind wakker maakt of houdt.

Dat het vrijdag toevallig zulk warm weer wordt, komt kinderen die heel graag willen kijken goed uit: "Met deze hitte is er een tropenrooster, dus hij mag iets later komen en doet daarna ook niet veel meer. Het is toch leuk om een keer mee te maken", vertelt een ouder.