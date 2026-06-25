Veel ouders laten hun kind naar nachtwedstrijd Oranje kijken: 'Dit wil ik 'm niet ontnemen'
Nederland speelt ver na bedtijd tegen Tunesië, maar veel jonge kinderen zitten vannacht 'gewoon' voor de buis. 18 procent van de ouders van 7 tot 12-jarigen laat hun kind kijken. Bij ouders van 13 tot 16-jarigen is dat ruim de helft (56 procent).
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim duizend ouders van minderjarige, thuiswonende kinderen. Na de klinkende 5-1 zege op Zweden kan de blik van Oranje voorzichtig al richting de volgende ronde, maar de wedstrijd tegen Tunesië bepaalt ook nog of Nederland daarin tegen Marokko of Brazilië moet.
'Toch leuk om mee te maken'
"Op deze leeftijd beleeft hij het WK heel intens, dat wil ik 'm niet ontnemen. Die wedstrijd gaat hij misschien nog lang heugen, die ene vermoeide dag erna niet", vertelt een ouder die zijn basisschoolkind wakker maakt of houdt.
Dat het vrijdag toevallig zulk warm weer wordt, komt kinderen die heel graag willen kijken goed uit: "Met deze hitte is er een tropenrooster, dus hij mag iets later komen en doet daarna ook niet veel meer. Het is toch leuk om een keer mee te maken", vertelt een ouder.
Eigen verantwoordelijkheid
Ouders van middelbare schoolkinderen zijn nóg relaxter over het kijken van de wedstrijd. Behoorlijk wat ouders zeggen dat toetsen achter de rug zijn en hun kind daardoor mag opblijven. Iemand zegt bijvoorbeeld: "Er zijn vrijdag geen toetsen. Eigen verantwoordelijkheid geven is ook belangrijk."
Hij is een groot liefhebber en doet bovendien zijn best op school, dus ik gun hem deze wedstrijd.panellid over kijken van nachtwedstrijd Oranje
Daarnaast hebben sommigen het gevoel niet anders te kunnen omdat hun kinderen toch wel wakker worden omdat ze heel erg van voetbal houden: "Hij voetbalt zelf en is een groot liefhebber. Hij doet bovendien zijn best op school, dus ik gun hem deze wedstrijd." Ouders zeggen daar wel vaak bij dat hun kind niet zomaar mag opblijven, maar wakker worden gemaakt als de wedstrijd begint.
'Elk uur slaap pakken die ik kan pakken'
Kinderen hebben blijkbaar een stimulerend effect op het kijkgedrag, want voor veel volwassen Oranjefans, vaak zonder thuiswonende kinderen, is 1 uur 's nachts toch wel te laat. 36 procent van de mensen die een wedstrijd van het Nederlands Elftal op dit WK heeft gezien, zit ook bij de start van deze wedstrijd voor de tv.
62 procent slaat het liveverslag van deze wedstrijd vannacht over. "Te laat" is de simpele en meest genoemde reden. Maar de hittegolf lijkt ook een ontmoedigend effect te hebben, zoals bij dit panellid: "Met deze hitte ga ik de koelste uren in 24 uur niet wakker zitten, ik moet elk uur slaap pakken die ik kan pakken om de volgende dag nog een beetje te kunnen presteren."
Werkdag niet aanpassen
Maar weinig werkenden en studenten die wél gaan kijken, gaan hun werkdag daarop aanpassen. 85 procent zegt 'gewoon' naar werk of studie te gaan zoals elke andere vrijdag. 7 procent van de mensen die vrijdag zou moeten werken, heeft voor deze wedstrijd vrij genomen. Slechts 3 procent die normaal niet thuiswerkt, zegt dat nu wel te doen.
En als het goed is, krijgen werkgevers weinig ziekmeldingen binnen vrijdagochtend: nog geen 1 procent voelt nu al 'een koutje' opkomen.