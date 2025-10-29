Niet het weer, maar wantrouwen: waarom deel van bevolking vandaag niet gaat stemmen

Weer of geen weer, een groot deel van de Nederlanders die mogen stemmen komt wel opdagen, begint Floris Vermeulen. Hij is hoogleraar stedelijke politieke ongelijkheid Universiteit Twente. "Rond de Tweede Kamerverkiezingen hebben we een opkomstpercentage van rond de 80 procent."

'Weer heeft beperkte invloed'

"Dat is een signaal dat heel veel mensen zich betrokken voelen bij de politiek", zegt Vermeulen. "Het weer heeft een beperkte invloed. Maar 10 procent van de mensen blijven om allerlei redenen thuis, van het weer tot aan ik heb geen zin of ik ben mijn stempas kwijt", zegt de hoogleraar.

"Het zijn vaak ook mensen die geen interesse in de politiek hebben of niet goed weten op welke partij ze moeten stemmen", vult onderzoeker Josje den Ridder van het Sociaal en Cultureel Planbureau aan over deze groep. "En als het dan regent, als je al twijfelt om te gaan, dan houdt alles wat een drempel is je tegen om te stemmen."