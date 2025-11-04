Niet eerder zoveel vrouwen in de Tweede Kamer: het effect daarvan op de politiek

Er komen meer vrouwen dan ooit in de Tweede Kamer. Volgens de voorlopige uitslag stijgt het percentage vrouwelijke Kamerleden naar 43,3 procent. Wat betekent dit voor de politiek? "Heeft zeker effect op besluitvorming."

Vijf vrouwen die op een onverkiesbare plek op de kandidatenlijst stonden, lijken alsnog de Kamer in te komen door voorkeurstemmen, volgens stichting Stem op een Vrouw. Uit eerder onderzoek van EenVandaag en LINDA.meiden onder ruim 27.000 deelnemers bleek al dat 1 op de 3 vrouwen van plan was bewust op een vrouwelijke kandidaat te stemmen. Effect op besluitvorming Veel van die kiezers wilden bijdragen aan een betere afspiegeling van de Nederlandse samenleving in de Tweede Kamer. En dat kun je met een stem op een vrouw voor elkaar krijgen, weet universitair hoofddocent politicologie Liza Mügge van de UvA. "Meer vrouwen in de politiek heeft zeker effect op besluitvorming." "Vrouwen zijn ook mensen, dus die nemen een heel palet aan ervaringen en inzichten mee die voortkomen uit hun eigen leven." Volgens Mügge betekent dit dat zij onderwerpen vaak vanuit een ander perspectief benaderen dan mannen.

Meer diversiteit, meer discussie Als er meer mannen in de Kamer zitten, worden onderwerpen vaak behandeld vanuit een mannelijk perspectief, zegt Mügge. "Wetgeving en onderwerpen die in de politiek behandeld worden, leven dan ook meer bij mannen dan bij vrouwen", legt ze uit. Het gaat niet alleen om gender, maar ook om diversiteit op ander vlakken, zoals migratieachtergrond, beperking of seksualiteit. "We weten uit onderzoek dat diversiteit heel belangrijk is." Als een groep divers is, ontstaat er meer discussie en daardoor 'kom je tot meer gewogen beslissingen'. Niet alleen op de voorgrond, ook achter de schermen tijdens vergaderingen voeden mensen die geen witte man zijn het debat met kritische vragen, vertelt ze. Over partijgrenzen heen Vrouwen zetten bepaalde thema's sneller op de politieke agenda dan mannen, zegt Mügge. Denk hierbij aan abortus, gezondheidszorg specifiek voor vrouwen, borstkanker en geweld tegen vrouwen. Niet alleen zetten vrouwen dit soort onderwerpen eerder op de agenda, ook zijn vrouwen over het hele politieke spectrum het vaker met elkaar eens over deze onderwerpen, weet Mügge.

Het is een belangrijk signaal voor meisjes, jonge vrouwen, om te laten zien: het kan Universitair hoofddocent politicologie Liza Mügge

De toename van vrouwen in de Kamer is een belangrijk voorbeeld voor jongere generaties, volgens de universitair hoofddocent. "Het is een belangrijk signaal voor meisjes, jonge vrouwen, om te laten zien: het kan." Maar die groei is niet vanzelfsprekend. Mügge pleit ervoor vrouwen in de politiek te beschermen tegen "het geweld tegen hen in de politiek." 'Mijn hart maakte een sprongetje' Hedy D'Ancona was verheugd het nieuws te horen dat er waarschijnlijk meer vrouwen in de Kamer komen. Als feminist van het eerste uur en voormalig PvdA-politica heeft ze zich haar hele leven namelijk ingezet voor emancipatie, gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid. Ze was medeoprichter van de feministische actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij en het feministische tijdschrift Opzij. "Toen ik het hoorde maakte mijn hart een sprongetje."

Kwestie van rechtvaardigheid We zijn toch een eind gekomen, zegt D'Ancona. "Het is wel mogelijk gebleken om naar die 43 procent te komen, maar je moet het gewoon doen, je moet werk maken." D'Ancona noemt het een kwestie van rechtvaardigheid. "Waarom zouden vrouwen niet evenredig vertegenwoordigd zijn in het hoogste bestuursorgaan?"