1 op de 3 vrouwen stemt straks bewust op een vrouw: 'We spreken dezelfde taal'
1 op de 3 vrouwen (32 procent) gaat bij de verkiezingen bewust op een vrouw stemmen. Kiezers willen er daarmee voor zorgen dat de Tweede Kamer de Nederlandse bevolking beter afspiegelt, of denken dat vrouwen in de politiek het zwaarder hebben dan mannen.
Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel en Linda.MEIDEN onder ruim 27.000 deelnemers. Onder jonge vrouwen zegt zelfs de helft (50 procent) bewust op een vrouw te stemmen. Van de mannelijke deelnemers wil 1 op de 10 (9 procent) expliciet voor een vrouw kiezen, omdat ze vrouw is. Nu bestaat 40 procent van de Tweede Kamer uit vrouwen, terwijl Nederland even veel mannen als vrouwen telt.
Kwaliteit belangrijk
Ongeveer de helft van alle deelnemers (48 procent) vindt de man-vrouwverdeling in Nederland niet belangrijk. Zij zeggen dat het zou moeten gaan over de kwaliteit van Tweede Kamerleden. Ze houden er daarom ook geen rekening mee in het stemhokje. Ze stemmen op de lijsttrekker, of op "de persoon die mij het beste kan vertegenwoordigen met het beste verhaal. Dat kan zowel een man als een vrouw zijn."
Afspiegeling belangrijk
Maar de andere helft (46 procent) vindt het wel belangrijk dat de Tweede Kamer een afspiegeling is van Nederland als het gaat om geslacht. Vooral vrouwen vinden dit belangrijk (55 procent), maar ook bijna 4 op de 10 (37 procent) mannen. Degenen die er nog het meeste waarde aan hechten, zijn jonge vrouwen (75 procent).
Een man zegt bijvoorbeeld: "Zolang vrouwen in de politiek ondervertegenwoordigd zijn, blijf ik op een vrouw stemmen." En een vrouw legt uit: "Nu zijn vrouwen nog in de minderheid. Maar ik voel me beter vertegenwoordigd door een vrouw dan door een man."
'Dezelfde taal'
Deze deelneemster is niet de enige. Een ruime meerderheid zegt zich over het algemeen even goed vertegenwoordigd te voelen door mannen als door vrouwen. Maar ongeveer 1 op de 5 (21 procent) van de vrouwen in het onderzoek zegt zich in de politiek beter gerepresenteerd te voelen door een vrouw.
Volgens hen spreken vrouwen toch wat meer 'dezelfde taal' en ze denken dat vrouwen andere politieke beslissingen nemen. "Mannen kunnen moeilijker beslissingen nemen over vrouwenkwesties, omdat ze daar weinig ervaring mee hebben", zegt iemand.
Abortus en de overgang op de agenda
Julia Wouters is politicoloog en coacht vrouwen in de politiek, en bevestigt dat. "Vrouwen hebben een ander lichaam, andere levenservaring, andere problemen." Wouters ziet dat wanneer er genoeg vrouwen zijn, zij ook dingen op de agenda durven te zetten die écht over vrouwen gaan. "In de vorige periode zag je bijvoorbeeld dat abortus en de vijf dagen bedenktijd opeens weer heel erg op de agenda stond. Dat werd voornamelijk door vrouwen getrokken."
Hetzelfde geldt volgens de politicoloog voor het onderwerp de overgang. "Iedereen weet dat het bestaat en dat het impact heeft op het leven van vrouwen. Maar pas doordat vrouwen in de Tweede Kamer dat gaan agenderen en daar ook de economische consequenties voor in kaart gaan brengen, dan wordt het een onderwerp van gesprek."
Mannen hebben het makkelijker
Wat voor sommige stemmers ook meespeelt, is het gevoel dat het voor vrouwen in de politiek nog altijd moeilijker is dan voor mannen, ook in het jaar 2025. Zo denkt een meerderheid van alle deelnemers aan het onderzoek (58 procent) dat het voor een man makkelijker is om partijleider te worden dan voor een vrouw. Ook in het politieke debat hebben vrouwen het lastiger, denken sommigen.
Ongeveer een derde (34 procent) heeft het gevoel dat vrouwen daar vaker worden aangevallen dan hun mannelijke collega's. Jongeren hebben nog sterker het idee dat het lastig is om partijleider te worden (67 procent), en denken in dezelfde mate dat vrouwen vaker worden aangevallen in de politiek (32 procent).
"Vrouwen hebben het lastiger in de politiek", ziet ook Wouters. "Dat komt omdat we bij een leider nog steeds aan een man denken, want dat zijn we gewoon zo gewend. Dat zien we in de films, dat zien we op het journaal. En als we een vrouw in zo'n positie zien, dan vragen we ons toch de hele tijd af: 'Kan ze het wel? Heeft ze er wel over nagedacht? Weet ze wel wat ze doet?'"
Wennen aan vrouwelijke leiders
Wouters coacht vrouwen in de politiek en ze geeft ze vaak het volgende mee: "Vrouwen hebben heel vaak het gevoel hebben dat ze helemaal in hun eentje een probleem hebben wat ze in zichzelf moeten oplossen." Het allerbelangrijkste is om dat idee tackelen, legt ze uit.
"Het helpt al als ik ze uitleg dat iedereen in de wereld nog heel erg moet wennen aan vrouwen in leiderschapsposities, en dat heel veel van de reacties en de feedback die ze krijgen gewoon met die onwennigheid te maken heeft."
Niet naïef, hysterisch of te emotioneel
Vrouwen moeten volgens de politicoloog stoppen met eindeloos zoeken naar hoe je je nu precies 'goed' gedraagt: "Dan kan je heel erg aan jezelf twijfelen: 'Kan ik het wel?' en 'wat doe ik toch verkeerd dat ik steeds die reactie oproep?'"
Vrouwen, niet alleen in de politiek, krijgen ook vaker reacties dat ze naïef, hysterisch of te emotioneel zijn, zegt Wouters. "Ook dat heeft te maken met dat we zo moeten wennen aan een vrouw in een hogere positie. We ruimen niet zo even 2000 jaar geschiedenis op, dat duurt nog even."