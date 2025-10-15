1 op de 3 vrouwen stemt straks bewust op een vrouw: 'We spreken dezelfde taal'

1 op de 3 vrouwen (32 procent) gaat bij de verkiezingen bewust op een vrouw stemmen. Kiezers willen er daarmee voor zorgen dat de Tweede Kamer de Nederlandse bevolking beter afspiegelt, of denken dat vrouwen in de politiek het zwaarder hebben dan mannen.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel en Linda.MEIDEN onder ruim 27.000 deelnemers. Onder jonge vrouwen zegt zelfs de helft (50 procent) bewust op een vrouw te stemmen. Van de mannelijke deelnemers wil 1 op de 10 (9 procent) expliciet voor een vrouw kiezen, omdat ze vrouw is. Nu bestaat 40 procent van de Tweede Kamer uit vrouwen, terwijl Nederland even veel mannen als vrouwen telt. Kwaliteit belangrijk Ongeveer de helft van alle deelnemers (48 procent) vindt de man-vrouwverdeling in Nederland niet belangrijk. Zij zeggen dat het zou moeten gaan over de kwaliteit van Tweede Kamerleden. Ze houden er daarom ook geen rekening mee in het stemhokje. Ze stemmen op de lijsttrekker, of op "de persoon die mij het beste kan vertegenwoordigen met het beste verhaal. Dat kan zowel een man als een vrouw zijn."

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

Afspiegeling belangrijk Maar de andere helft (46 procent) vindt het wel belangrijk dat de Tweede Kamer een afspiegeling is van Nederland als het gaat om geslacht. Vooral vrouwen vinden dit belangrijk (55 procent), maar ook bijna 4 op de 10 (37 procent) mannen. Degenen die er nog het meeste waarde aan hechten, zijn jonge vrouwen (75 procent). Een man zegt bijvoorbeeld: "Zolang vrouwen in de politiek ondervertegenwoordigd zijn, blijf ik op een vrouw stemmen." En een vrouw legt uit: "Nu zijn vrouwen nog in de minderheid. Maar ik voel me beter vertegenwoordigd door een vrouw dan door een man." 'Dezelfde taal' Deze deelneemster is niet de enige. Een ruime meerderheid zegt zich over het algemeen even goed vertegenwoordigd te voelen door mannen als door vrouwen. Maar ongeveer 1 op de 5 (21 procent) van de vrouwen in het onderzoek zegt zich in de politiek beter gerepresenteerd te voelen door een vrouw. Volgens hen spreken vrouwen toch wat meer 'dezelfde taal' en ze denken dat vrouwen andere politieke beslissingen nemen. "Mannen kunnen moeilijker beslissingen nemen over vrouwenkwesties, omdat ze daar weinig ervaring mee hebben", zegt iemand. Abortus en de overgang op de agenda Julia Wouters is politicoloog en coacht vrouwen in de politiek, en bevestigt dat. "Vrouwen hebben een ander lichaam, andere levenservaring, andere problemen." Wouters ziet dat wanneer er genoeg vrouwen zijn, zij ook dingen op de agenda durven te zetten die écht over vrouwen gaan. "In de vorige periode zag je bijvoorbeeld dat abortus en de vijf dagen bedenktijd opeens weer heel erg op de agenda stond. Dat werd voornamelijk door vrouwen getrokken." Hetzelfde geldt volgens de politicoloog voor het onderwerp de overgang. "Iedereen weet dat het bestaat en dat het impact heeft op het leven van vrouwen. Maar pas doordat vrouwen in de Tweede Kamer dat gaan agenderen en daar ook de economische consequenties voor in kaart gaan brengen, dan wordt het een onderwerp van gesprek."

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies