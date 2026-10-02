Nederlanders zien beleggen als gokken en doen het daarom weinig, maar dat kost ons veel geld
Het ging deze week veel over 'box 3', best een technisch onderwerp. Termen als 'fictief rendement' zeggen veel mensen niet meteen iets. Logisch, want slechts 30 procent van de Nederlanders belegt. En daarmee doen we onszelf én onze economie tekort.
De gemiddelde Nederlander heeft weinig met beleggen. Sterker nog: uit recent onderzoek van ING blijkt dat 44 procent beleggen zelfs vergelijkt met naar een casino gaan. Maar dat is onterecht, vinden deskundigen. Bovendien schiet je volgens hen door niet te beleggen niet alleen jezelf, maar ook de economie in de voet.
Nederland is spaarland
We zijn een echt spaarland: volgens De Nederlandsche Bank (DNB) hadden alle Nederlanders eind juni samen voor 552,6 miljard euro aan spaargeld uitstaan. Bovendien stond op onze betaalrekeningen ook nog eens 113 miljard euro in totaal. Beleggingen in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen waren goed voor 'slechts' 234 miljard euro.
Dit verrast hoogleraar finance aan Tilburg University Rik Frehen niet. "Sparen geeft een gevoel van zekerheid. Je weet wat je krijgt op een spaarrekening." Beleggen wordt vaker als risicovol gezien. Disclaimers als 'je kunt een deel van je inzet verliezen' bevestigen dat angstbeeld, ziet ook Milou Brand. Zij maakt de podcast Jong Beleggen.
'Niet elke belegging is hetzelfde'
Het is volgens Frehen ook wel echt zo dat beleggen een risico kan vormen. "Maar de ene belegging is de andere niet", benadrukt hij. Brand is het daarmee eens. "Je beleggingsdoel en beleggingstermijn zijn ook van belang", voegt ze daaraan toe.
"Zo kijk ik niet elke dag naar al die groene en rode cijfers", vertelt de podcaster. "Dagkoersschommelingen hebben soms inderdaad wel wat weg van een casino. Maar ik beleg ook voor mijn pensioen, dan moet je naar de langetermijngolven van de economie kijken. Die zijn stabieler, geven minder risico en een hoger rendement."
Hoger rendement
Als je naar de cijfers kijkt, heeft Brand een punt. Zo leverde beleggingen tussen 2002 en 2025 een gemiddeld rendement van 6 procent op. Ter vergelijking: in diezelfde periode verdiende je aan sparen maar gemiddeld 1,2 procent. "Sparen geeft zekerheid, maar het enige wat je zeker weet, is dat je geld verliest", zegt Frehen.
Dat zit zo: de rente die op je spaarrekening krijgt, ligt meestal onder het niveau van de inflatie. "Het bedrag op je spaarrekening groeit dan wel, maar je kunt van dat geld minder kopen als de inflatie hoger is dan de rente", legt Brand uit. Frehen noemt daarnaast ook het rente-op-rente-effect bij beleggen. Je kunt je rendement namelijk ook weer beleggen, met een hoger rendement tot gevolg.
Investeren in bedrijven
Beide experts zijn het erover eens dat veel Nederlanders geld mislopen door niet te beleggen. Maar ook onze economie heeft er volgens hen last van. "We zetten ons geld niet aan het werk", zegt Brand daarover. Want beleggen betekent ook investeren.
Dat zit zo: door een aandeel te kopen, stop je geld in een bedrijf. En met dat geld kan het weer investeringen doen waardoor het bedrijf kan groeien. Dat is goed voor de economie en het verdienvermogen van Nederland. In een belangrijk rapport hierover is om die reden al eerder gepleit om beleggen aantrekkelijker te maken.
'We moeten wel'
Toch lijkt er ook wel iets te veranderen: 40 procent van de 25- tot 34-jarigen belegt namelijk, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde. "We moeten wel", zegt Brand van de podcast Jonge Beleggers. "De spaarrente is niet voldoende ten opzichte van de huidige inflatie, dus we moeten naar een alternatief zoeken. En dat is anders dan vroeger."
Zelf heeft Brand beleggen niet van huis uit meegekregen. "Mijn ouders deden dat simpelweg niet." Die onwetendheid speelt volgens hoogleraar Frehen ook een belangrijke rol in waarom Nederlanders zo weinig beleggen. Wat hem betreft verandert dat snel: "Ik zou oprecht niet weten waarom je beleggen als een casino zou zien en het niet zou doen."