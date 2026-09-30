Kleine spaarders en beleggers straks dupe van nieuwe belastingplannen kabinet: 'Voelt onrechtvaardig'

"Het gaat niet meteen om enorme bedragen, maar het raakt wel aan het rechtvaardigheidsgevoel, want dit is vooral gunstig voor grote investeerders en beleggers", zegt Martin Visser van de financiële Telegraaf over de nieuwe belastingplannen van het kabinet. "De rekening wordt nu gelegd bij kleinere spaarders en beleggers."

Nieuwe regels in 2028

Mensen die op dit moment sparen of geld beleggen, betalen belasting over een fictief rendement. Dit valt in box 3. "Het is een soort vastgestelde spaarrente of koerswinst," legt Visser uit. Volgens de huidige regelgeving mag je 59.357 euro heffingsvrij vermogen hebben.

Maar vanaf 2028 wil het kabinet daar dus een andere regeling voor. "Ze willen het zo veranderen dat je straks belasting betaalt over het daadwerkelijke rendement dat je behaalt." In de praktijk zou dit betekenen dat maar 1.000 euro winst uit spaar- of beleggingsgeld is vrijgesteld van belasting. "Over alle winst boven dat bedrag ga je ieder jaar 36 procent belasting betalen."

Onrechtvaardig

"Nu zijn er bijna 2,5 miljoen Nederlanders die belasting betalen in box 3 en dat worden er straks misschien wel 850.000 meer." Dat zijn dus heel veel Nederlanders en die zijn niet allemaal rijk, merkt Visser op.

"Voor mensen met een relatief beperkte spaarrekening voelt het onrechtvaardig dat ze moeten meebetalen aan iets wat gunstig is voor mensen met grote vermogens."