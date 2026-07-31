Niets leidt tot zoveel ergernis als op de snelweg in de file staan. Of wanneer de trein waarin je zit vertraging heeft. Toch behoort de Nederlandse infrastructuur tot de absolute wereldtop. Waarom klagen we er dan zo vaak over? "Paradox van perfectie."

Nederlanders klagen volop over files en ov, maar is het wel zo erg? 'Burgers verwachten perfectie'

Servicetechnicus Roger Ramakers uit Kerkrade kent de frustratie over de Nederlandse wegen als geen ander. Voor zijn werk rijdt hij dagelijks het hele land door. "Ik vertrek standaard rond 6.15 uur 's ochtends", vertelt hij. "Als ik na 6.30 pas voorbij Eindhoven ben, sta ik hopeloos vast. Mijn collega's en ik klagen daar onderling veel over." Ellenlange file Het gevoel van de automobilist zoals Roger is in Nederland duidelijk: het loopt vast. Maar als we over de grens kijken, ontstaat er een heel ander beeld. Dat weet Roger ook: "Als ik naar Brussel of Gent moet rijden, dan weet ik zeker dat ik in een ellenlange file terechtkom."

Qua prestaties op het gebied van het openbaar vervoer doen we het heel goed, samen met Zwitserland en Japan. reizigersvereniging Rover

Diezelfde frustratie kent ook de treinreiziger, die voor de zoveelste keer te maken krijgt met vertraging. Toch mogen we ook in onze handen dichtknijpen met het ov in Nederland, zegt Reizigersvereniging Rover. Zeker als je het weer vergelijkt met andere landen. "Qua prestaties op het gebied van het openbaar vervoer doen we het heel goed, samen met Zwitserland en Japan. Nederland staat wereldwijd in de top 3. En dat terwijl we het meest intensief bereden spoornetwerk van Europa hebben."

Nederlanders klagen volop over files en ov, maar is het wel zo erg? 'Burgers verwachten perfectie'

Perfecte fietspaden De Belgische socioloog Ive Marx kijkt met verbazing naar de Nederlandse onvrede. "Vanuit het buitenland wordt altijd met bewondering naar Nederland gekeken. Want welk land is concurrerender, heeft minder armoede of een lagere werkloosheid?", somt hij op. "Nederland is wereldkampioen aan de slag zijn."

Verder wijst Marx op onderzoeken naar persoonlijk welbevinden, waar Nederland ook heel hoog op scoort. Ook de overheidsfinanciën zijn hier beter op orde dan in België, zegt Marx. "De Belgische financiën zijn rampzalig. En jullie infrastructuur: die is bijna perfect, terwijl in Brussel - de hoofdstad van Europa - de tunnels letterlijk instorten. Zelfs jullie fietspaden zijn van absolute topkwaliteit." Hoofdprijs voor een treinkaartje Volgens Rover speelt de hoge prijs van het openbaar vervoer in Nederland ook een grote rol bij het gemopper op het ov. "Een bus- of treinkaartje is hier relatief duur in vergelijking met het buitenland. Dat valt mensen meteen op als ze op vakantie zijn." "Wie zoals hier veel geld betaalt voor een treinkaartje, pikt het simpelweg niet als de trein 5 minuten te laat is. Pas wanneer we veel in het buitenland reizen, realiseren we ons hoe verwend we eigenlijk zijn", ziet de organisatie