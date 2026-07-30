Nederlanders geven hun leven een dikke voldoende, maar blijven toch klagen: hoe dat komt

Het zal je bekend voorkomen: je zit op een verjaardag en je hoort allemaal negatieve verhalen langskomen. Dat het niet goed gaat in Nederland, wat er niet deugt en dat het jaren geleden echt veel beter was. Maar tegelijkertijd scoort Nederland hoog op bijvoorbeeld de internationale geluksindex. Daarin geven we ons eigen leven juist een dikke voldoende. Hoe kan het dat we dan zo ontevreden zijn?

Zorgen over samenleving

Die 'ontevredenheid' die onder Nederlanders lijkt te leven, is geen nieuw fenomeen, zegt Josje den Ridder van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De organisatie doet al sinds 2008 onderzoek naar dit patroon en ziet dat mensen zich vooral zorgen maken over het welzijn van de maatschappij en over de politiek, minder over de welvaart van het land.

"Mensen zeggen eigenlijk altijd: met mij gaat het goed, maar met de samenleving gaat het slecht", vertelt Den Ridder. "De eigen financiële situatie, daar klagen ze niet over. Maar dat kan ook omdat ze het gevoel hebben dat ze daar zelf iets aan moeten doen."