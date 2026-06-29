Nederland tegen Marokko op WK voetbal: in deze Haagse wijk is er gezonde spanning voor de wedstrijd

De wedstrijd Nederland-Marokko is naast een sportieve confrontatie ook een cultuurclash. In de Haagse Transvaalwijk komt het allemaal samen vandaag. Er heerst een gezonde spanning in de wijk. "Er zijn hier zoveel verschillende culturen, maar toch werkt het. Het kan minder leuk zijn op sommige momenten, maar het kan ook heel mooi zijn op veel momenten."