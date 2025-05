Nederland moet zich beter voorbereiden op impact van AI: 'Is een industriële revolutie'

Volgens de voorzitter van de SER, Kim Putters, gaan de ontwikkelingen razendsnel en moet Nederland kansen benutten. "Dat doen we onvoldoende, dat investeren in innovatie en onderzoek. Daar moet een tandje bij", vertelt hij. "De investeringen die je vandaag pleegt in AI-technologie en in een menswaardige toepassing daarvan, die betalen zich absoluut terug in goede banen, goed werk en een sterkere economie."