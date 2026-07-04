Nederland en Duitsland sturen NAVO-militairen aan tegen Russische dreiging: 'Grens van Estland is ook onze grens'

Daar wordt straks de inzet van alle NAVO-troepen in Estland en Letland gecoördineerd. Als de spanning met Rusland verder oploopt of als er een conflict uitbreekt, dan kunnen vanuit het hoofdkwartier zo'n 50.000 militairen worden aangestuurd. Defensieverslaggever Guido Vermeulen vloog met de minister van Defensie, Dilan Yeşilgöz, mee naar Estland.

Dreiging vanuit Rusland

"Het was een kort bezoek van twee uur waar we veel beveiliging zagen", vertelt de verslaggever, die het bezoek als een militaire ceremonie omschrijft. "Het was echt om te laten zien dat wij Rusland afschrikken en de verantwoordelijkheid nemen voor onze defensie."

"Yeşilgöz benadrukte dat de grenzen van Estland ook onze grenzen zijn. En dat moet de eenheid van het NAVO-bondgenootschap laten zien: wij hopen dat anderen ook klaarstaan mocht er bij ons iets gebeuren", vertelt Vermeulen.