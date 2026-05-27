Waarom Nederland militairen naar Estland stuurt voor nieuw NAVO-hoofdkwartier

Tientallen Nederlandse en Duitse militairen gaan binnenkort naar Estland om een nieuw NAVO-hoofdkwartier op te zetten, bedoeld om de noordflank van het bondgenootschap te verdedigen tegen mogelijke aanvallen uit Rusland. "We dragen ons steentje goed bij."

Volgens defensiespecialist Patrick Bolder is Estland een logische keuze voor het hoofdkwartier. "De Baltische Staten zijn natuurlijk kwetsbaar omdat ze ingesloten liggen tussen Rusland en Europa." Lastig te versterken "Mocht je Estland, Letland en Litouwen willen versterken met extra grondtroepen, dan is dat lastig", legt hij uit. "Dat moet dan via de zee. Die kan door Rusland worden gecontroleerd, vanuit Kaliningrad en Leningrad." "Of via land door die hele smalle Suwalki-corridor." De Suwalki-corridor is de grens tussen Litouwen en Polen, waar Belarus en de Russische exclave Kaliningrad (een exclave is een stuk land dat politiek gezien wel, maar geografisch gezien niet met het moederland is verbonden, red.) tussen zitten. Dus zowel aan land en zee hebben de Baltische landen te maken met Rusland.

Aansturing van hoger niveau Daarom is het volgens Bolder belangrijk dat er van tevoren al NAVO-troepen aanwezig zijn, van grondsoldaten tot vliegtuigen en tanks. "Die troepen moeten ook worden aangestuurd." En daar is dat nieuwe hoofdkwartier voor nodig, legt hij uit. "Om te zorgen dat die gevechtseenheden daar voldoende steun krijgen van hoger niveau." Afschrikking Het hoofdkwartier, en de legereenheden eromheen, zijn voornamelijk bedoeld voor afschrikking. "Door te laten zien: ik ben er klaar voor en ik laat me niet overlopen."

De boodschap daarachter is: 'Waag het niet om ons aan te vallen, want dan krijg je een enorme klap op je neus.' defensiespecialist Patrick Bolder

"Dat moet je ook doen door fysieke bescherming", gaat Bolder verder. "De boodschap daarachter is: 'Waag het niet om ons aan te vallen, want dan krijg je een enorme klap op je neus.' En eigenlijk dat geheel aan beschermingsmaatregelen moet de NAVO veilig houden." Werkelijkheid van Rusland Volgens de defensiespecialist zal Rusland dit besluit zien als bedreiging van hun soevereiniteit. "Zowel voor Kaliningrad, Rusland en voor Belarus. Want de NAVO schuift weer een keer verder naar het oosten op. Dat zal het verhaal zijn wat Rusland ophangt." "De werkelijkheid is natuurlijk anders", gaat hij verder. "De NAVO is uitgebreid als gevolg van Russische agressie. Finland en Zweden zijn pas lid geworden van de NAVO nadat Rusland op 22 februari 2022 Oekraïne is binnengetrokken."