Nederland doet tóch weer niet mee aan Eurovisie Songfestival: 'NPO heeft verkeerde inschatting gemaakt'

Waar in augustus bekend werd gemaakt dat Nederland toch een act zou sturen naar het Eurovisie Songfestival in Bulgarije, blijkt vandaag dat het tóch niet doorgaat. Wat ging er fout bij de NPO? "Hadden het veel beter moeten inschatten."

AVROTROS, de omroep die voorheen het liedjesfestijn op zich nam, gaf de organisatie eerder terug aan de NPO vanwege de deelname van Israël. De NPO hoopte het bij een andere omroep onder te brengen, maar dat is niet gelukt. Brandbrief "Samenkomen heeft daadwerkelijk impact", zegt de 25-jarige journalist Mandy Emadi. Zij werkt voor verschillende omroepen en kwam met andere collega's in actie tegen het besluit van de NPO om toch mee te doen. Ze had niet verwacht dat de NPO zich nu zou terugtrekken, maar ze is er blij mee. Met #NietMijnSongfestival maakten bijna 500 medewerkers van de publieke omroep (NPO) duidelijk het niet eens te zijn met de stap van de NPO om alsnog het Eurovisie Songfestival te organiseren. Ze stuurden in oktober de NPO een brandbrief en Emadi was een van de initiatiefnemers. "Het oorlogsgeweld van Rusland verdient geen podium, maar hoe zit het dan met Israël?"

Geen goede vorm Los van de ethische keuze vindt ze het aan de omroepen zelf om te bepalen of ze het willen organiseren en niet aan de NPO. "Dat de NPO dit zonder overleg heeft besloten, past volgens mij helemaal niet in hun takenpakket."

Dat de NPO dit zonder overleg heeft besloten, past volgens mij helemaal niet in hun takenpakket. journalist Mandy Emadi over toch meedoen aan het Songfestival

De NPO zegt gesprekken te hebben gevoerd om te onderzoeken of een van de omroepen de deelname van een Nederlandse artiest mogelijk wilde maken. Aanvankelijk leek daar voldoende draagvlak. "Helaas hebben we hier geen goede vorm voor kunnen vinden", zo schrijft voorzitter Jet de Rantiz van de Raad van Bestuur van de NPO in een persbericht. Deadline op vrijdag Volgens songfestivalkenner en journalist Gerrit-Jan Kooijman is het een onhandige aanpak geweest. "Ik denk dat we niet in dit pakket waren terechtgekomen als je een week of 2 had gewacht en eerst dat draagvlak beter had onderzocht." Daarnaast waren er volgens Kooijman ook te weinig tijd en middelen om nog voor een goede delegatie te zorgen. De NPO moest veel sneller handelen dan normaal, omdat AVROTROS pas laat een beslissing nam. "Dit is ook de laatste week dat je je kosteloos mag terugtrekken uit het Songfestival. Vrijdag is daar de deadline voor, dus moest nu deze keuze gemaakt worden."

Stekker eruit Ook journalist en mediaverslaggever Gudo Tienhooven vindt dat de NPO niet goed te werk is gegaan. "Dit kan je ze wel kwalijk nemen. Zij hadden veel beter moeten inschatten hoe controversieel de deelname van Israël aan het Songfestival is." Ook binnen de omroepen, zoals blijkt uit de brandbrief van Emadi.

Want als Nederland wel mee zou willen doen, kwam het hoe dan ook bij de omroepen terecht. "De NPO is een koepelorganisatie en mag inhoudelijk geen echte beslissingen nemen", legt hij uit. "Het verbaast mij meer dat zij uiteindelijk besloten toch wel mee te doen en die gok te nemen dan dat ze nu de stekker eruit trekken." Slechte kijkcijfers Maar waarom besloot de NPO toch die gok te nemen? Dat komt volgens Tienhooven vooral omdat het een groot evenement is. "Dat staat voor veel reclame-inkomsten en heel veel kijkers", vertelt hij. "De NPO zou nooit toegeven dat het om kijkcijfers gaat, maar het staat steevast in de top vijf best bekeken programma's per jaar." Dat kwam ook omdat Nederland meedeed. "Toen Nederland dit jaar niet meedeed, en er geen Nederlandse vlaggen in beeld verschenen, haakten we massaal af. De kijkcijfers waren ook bedroevend slecht."

Concrete Belgen De Belgen pakten het volgens Kooijman beter aan. Daar werd na twijfel besloten om wél deel te nemen. "Die waren een stuk concreter in wat de maatregelen waren en waarom er doorgegaan werd met deelname aan het Songfestival."