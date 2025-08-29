'Pas op voor duurzaamheidscowboys die veel te dure thuisbatterijen aansmeren', waarschuwt het Nationaal Warmtefonds vandaag in het AD. De malafide verkopers laten klanten zitten met dure producten, hoge leningen en contracten.

Nationaal Warmtefonds waarschuwt voor malafide verkopers thuisbatterijen: dit is hoe je ze herkent

De thuisbatterij wordt vaak aangeboden als een oplossing in het klimaatvriendelijker maken van woningen en het verlagen van de energierekening. Aanbieders beloofden zelfs dat de batterij binnen een paar jaar terug te verdienen is. Maar nu blijkt dat huishoudens vanaf 2027 nog maar 0,25 cent per kilowattuur krijgen voor teruggeleverde stroom. Thuisbatterij als oplossing Het demissionair kabinet besloot vorig jaar de salderingsregeling vanaf 2027 af te schaffen, wat betekent dat huishoudens met zonnepanelen de opgewekte stroom die ze over hebben niet meer weg kunnen strepen tegen de stroom die ze nog van het stroomnet halen. De vergoeding die de huishoudens over 1,5 jaar zullen krijgen wordt dan dus een kwart eurocent per kilowattuur. Een huishouden met bijvoorbeeld acht zonnepanelen krijgt op jaarbasis dan nog geen 5 euro terug voor geleverde stroom. Veel Nederlanders kiezen er daarom voor om stroom niet meer terug te leveren, maar juist op te slaan in een thuisbatterij.

Duurzaamheidscowboys slaan toe En daar spelen de duurzaamheidscowboys op in. Ze verkopen klanten dure batterijen en stimuleren ze om thuisbatterij-subsidie aan te vragen. Maar het probleem is dat deze subsidie niet bestaat, het is een lening. Ook laten ze hun klanten geloven dat herroepingsrecht niet van toepassing is. Wil een klant daar gebruik van maken, dan laten sommige malafide verkopers weten dat daar een boete van duizenden euro's op zit. "Ik denk dat dit vooral komt omdat het een relatief nieuwe markt is met veel nieuwe type aanbieders", merkt onderzoeker Lucas van Cappellen op over deze nieuwe vorm van oplichting. "Mensen weten misschien niet precies hoe duur een thuisbatterij eigenlijk is. Het is ook wel een product waar nu veel media-aandacht voor is, waardoor het ook meer leeft bij mensen." Hij denkt dat de 'cowboys' inspelen op deze nieuwigheid en onbekendheid. 'Niet contracteren via telefoon' Van Cappellen denkt echter niet dat dit soort oplichtingen buitenproportioneel voorkomen. "Ik denk dat deze markt niet heel veel gevoeliger is dan heel veel andere markten." Toch wil hij mensen die nog overwegen een thuisbatterij te kopen een aantal tips meegeven. "Als je de batterij overweegt, dan zou ik me goed laten voorlichten door goed op het internet te lezen via de Vereniging Eigen Huis of de Consumentenbond", begint hij. "En zoals de Consumentenbond adviseert, is het niet slim om zomaar iets te contracteren via de telefoon."

'Let op de toon' Besluit je om dan toch om een contract via de telefoon af te sluiten, let dan goed op hoe het gesprek verloopt. "Als het heel drammerig is, dan is het goed om daar op te letten en niet zomaar mee akkoord te gaan", adviseert Van Cappellen. "De meeste normale thuisbatterijleveranciers geven je gewoon goede tijd om erover na te denken", gaat hij verder. "En ze geven je ook veel informatie en beantwoorden daar vragen over." Is de vraagprijs reëel? Het is ook goed om te letten op de prijs van de batterij, merkt de onderzoeker op. "Kijk of er een reële prijs wordt gevraagd." Volgens Van Cappellen kost een batterij tussen de 2.000 en 6.000 euro. "Dus als het veel meer dan dat is, dan moet je goed opletten", benadrukt hij. "Vergelijk dan ook verschillende leveranciers om te kijken wat voor prijzen er beschikbaar zijn."