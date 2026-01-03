Naaktkat zeker niet laatste die verboden wordt: 'Willen niet dat huisdieren in Nederland lijden onder hun bestaan'
Wil je een naaktkat kopen? Dat mag niet meer. Sinds 1 januari geldt er een houd- en fokverbod voor de kat.
Het fokverbod voor Sphynx-katten was er al en is nu dus uitgebreid. Voor veel mensen staat het beestje beter bekend als de naaktkat. Het verbod geldt ook voor de Schotse vouwoorkat. Als je al een vouwoor- of naaktkat hebt mag je die wel houden.
Lijden onder je eigen bestaan
De aanleiding voor het verbod is een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. "We willen niet dat huisdieren in Nederland lijden onder hun zijn", zegt kamerlid Ines Kostić. "Het is eigenlijk heel raar dat we dieren zo fokken omdat wij ze mooi vinden maar dat ze daar zelf dagelijks last van hebben."
In 2019 kwam er al een fokverbod voor andere diersoorten, onder meer voor bepaalde mopshonden en Franse bulldogs. Het verbod van nu gaat wel een stuk verder en verbiedt ook het houden van de katten. "Er komt voor die andere soorten gelukkig binnenkort ook een houdverbod", zegt Kostić.
Lichamelijke ongemakken
Woordvoerder Jelko de Ruijter van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn: "Een kat heeft niet voor niks een vacht. Die gebruiken ze om zichzelf te beschermen. Naaktkatten krijgen makkelijk huidproblemen, infecties en zelfs huidkanker... Ook hebben ze geen snor- en oogharen. Die haren gebruiken ze om te tasten en dat kunnen zij niet, dus die kat is in feite blind en gehandicapt."
Naaktkatten krijgen makkelijk huidproblemen, infecties en zelfs huidkanker.Jelko de Ruijter (Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn)
Ook vouwoorkatten hebben last van lichamelijk ongemak. "Die oortjes raken gevouwen omdat ze gebrek aan kraakbeen hebben", zegt De Ruijter. "Dat tekort aan kraakbeen hebben ze door hun hele lichaam en daardoor ontwikkelen ze veel meer problemen, artrose bijvoorbeeld."
'Goed opletten bij een naaktkat in de zomer'
Yvonne Schoorl is eigenaar van Yvonne's Kattenhotel en heeft zelf een naaktkat. Het verbod komt er vooral omdat de katten volgens welzijnsorganisaties niet goed beschermd zouden zijn tegen infecties en temperatuurverschillen vanwege het ontbreken van een vacht. Volgens haar gaat een verbod te ver. "De mensen die een Sphynx hebben weten heel goed waar ze het over hebben. "
Volgens haar zijn de katten niet vaker ziek dan andere soorten. "Ik heb ontzettend veel Sphynxen in mijn hotel en het is echt niet zo dat er meer problemen zijn. Meestal hebben ze gevoelige darmen, maar dat betekent niet dat alle Sphynxen gelijk ziek zijn. In de zomer moet je bijvoorbeeld wel even opletten als de naaktkatten naar buiten gaan, dat je ze goed beschermt, maar ze zijn echt niet anders dan andere katten."
'Meer rassen zullen verdwijnen'
Het verbod op de vouwoorkatten, officieel heten zij de Scottisch Fold katten, snapt Schoorl wel. "Dat tekort aan kraakbeen zorgt voor medische problemen, dus een houdverbod voor de Scottish Fold katten kan ik echt begrijpen."
"Er staan nog veel meer rassen op de lijst die uiteindelijk op een verbodlijst gaan gaan komen, zoals de Munchkin kat met de korte pootjes", denkt Schoorl. "Uiteindelijk zullen veel rassen zo in de loop der jaren verdwijnen."
Dure kat
De dierenarts heeft nu de plicht om een naaktkat te melden als het dier niet gechipt is. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn gaat controleren. "Als iemand melding doet gaan we ter plaatse controleren", zegt woordvoerder Jelko de Ruijter.
"Als je kan aantonen dat de kat geboren is voor 1 januari 2026 en voor die datum in jouw bezit was ben je niet strafbaar. Als dat niet het geval is krijg je een boete van 1500 euro." En dan heb je toch wel een dure kat, zegt De Ruijter, want een gemiddelde naaktkat kost tussen de 350 en 1000 euro.
Illegale kattencircuit
De eigenaresse van het kattenhotel denkt dat de handhaving van het verbod een uitdaging gaat worden. Ze vermoedt dat baasjes op een illegale manier katten uit het buitenland zullen halen. "Zolang jij niet bij een dierenarts komt, kun je onder de radar blijven."
"Als je het dier in huis houdt, dan kom je er natuurlijk mee weg... want ze kunnen ze niet alle huizen langsgaan", gaat Schoorl verder. "Maar als het beestje ziek wordt en je moet naar de dierenarts, dan val je wel door de mand, dus dat risico zou ik gewoon niet nemen."
Een mooi leven
Wat te doen als je al een naakt- of vouwoorkat hebt? "Zorg goed voor ze, zodat ze een mooi leven hebben", zegt Partij voor de Dieren-kamerlid Ines Kostić.
"Maar als ze overlijden, dan is het ook klaar. Er zijn genoeg dieren in het asiel die je een thuis kan geven."