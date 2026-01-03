Naaktkat zeker niet laatste die verboden wordt: 'Willen niet dat huisdieren in Nederland lijden onder hun bestaan'

Het fokverbod voor Sphynx-katten was er al en is nu dus uitgebreid. Voor veel mensen staat het beestje beter bekend als de naaktkat. Het verbod geldt ook voor de Schotse vouwoorkat. Als je al een vouwoor- of naaktkat hebt mag je die wel houden.

Lijden onder je eigen bestaan

De aanleiding voor het verbod is een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. "We willen niet dat huisdieren in Nederland lijden onder hun zijn", zegt kamerlid Ines Kostić. "Het is eigenlijk heel raar dat we dieren zo fokken omdat wij ze mooi vinden maar dat ze daar zelf dagelijks last van hebben."

In 2019 kwam er al een fokverbod voor andere diersoorten, onder meer voor bepaalde mopshonden en Franse bulldogs. Het verbod van nu gaat wel een stuk verder en verbiedt ook het houden van de katten. "Er komt voor die andere soorten gelukkig binnenkort ook een houdverbod", zegt Kostić.

Lichamelijke ongemakken

Woordvoerder Jelko de Ruijter van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn: "Een kat heeft niet voor niks een vacht. Die gebruiken ze om zichzelf te beschermen. Naaktkatten krijgen makkelijk huidproblemen, infecties en zelfs huidkanker... Ook hebben ze geen snor- en oogharen. Die haren gebruiken ze om te tasten en dat kunnen zij niet, dus die kat is in feite blind en gehandicapt."