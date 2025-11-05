Je hond of kat klonen zodat je na overlijden 'hetzelfde' huisdier hebt: heeft dat zin? 'Met eeneiige tweeling te vergelijken'
Paris Hilton en Barbara Streisand gingen hem al voor, maar nu heeft ook de Amerikaanse oud-topsporter Tom Brady zijn hond laten klonen. De vraag is alleen of een gekloond huisdier identiek is aan de vorige.
De voormalig Americanfootballspeler Tom Brady heeft zijn pitbull Lua, die in 2023 overleed, laten omtoveren tot een tweede versie: Junie. De sportman is naar eigen zeggen dolgelukkig met zijn 'nieuwe' huisdier dat door het bedrijf Colossal Biosciences is gekloond. Maar hoe 'echt' is een gekloond huisdier?
Joep 2.0
Hondeneigenaar Pup de Werk kan hierover meepraten. In 2016 deed zij mee aan het programma 'Klonen: Wens of Waanzin?' en reisde ze samen met het haar partner af naar Zuid-Korea. Hier liet ze, mede omdat het in Nederland niet is toegestaan om huisdieren te klonen, een 'kopie' van haar hond Joep maken.
Ze noemde haar nieuwe hond Pipo en was er dolblij mee. "Als ik hem aanraakte had hij dezelfde huid. Hij had een knik in de staart, net als Joep. Dus ik had wel mijn hond terug qua huid en uiterlijk. Een soort Joep 2.0." Ook qua gedrag leek Pipo op zijn voorganger. "Hij was net zo relaxt."
Eeneiige tweeling
Voor het klonen van een huisdier is vaak maar één cel, zoals een huidcel, nodig kan Bernard Roelen vertellen. Hij is bioloog bij de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. "Die moet je van het dier (levend of dood, red.) afnemen en dan moeten er ook nog eicellen bij van een hond waarin de huidcel geïnjecteerd wordt", legt hij uit.
"Daaruit komt een embryo en die wordt dan weer in een draagmoeder geplaatst", vervolgt de bioloog. Maar volgens Roelen kan je nooit precies hetzelfde huisdier terug krijgen. Je moet het vergelijken met een eeneiige tweeling, zegt hij. "Die zijn ook niet gelijk. Het zijn twee verschillende individuen."
'Hij was omgekeerd zindelijk'
Ook hondeneigenaar Pup zag dat Pipo en Joep uiteindelijk niet identiek waren. "Pipo liep altijd naar binnen als hij moest poepen, hij was omgekeerd zindelijk." Dat kwam volgens haar vooral door de socialisering.
De eerste 7 maanden mocht de gekloonde hond Zuid-Korea niet verlaten, vertelt Pup. Al die tijd was Pipo - die overigens 4 jaar geleden overleed na een aanrijding met een auto - niet buiten geweest, hij begreep volgens haar dus niet waar hij zijn behoefte moest doen.
'Kan ook met een rashond'
Naast dat het eigenlijk dus niet helemaal mogelijk is om een huisdier écht te klonen, legt bioloog Roelen ook de ethische bezwaren bloot. "De efficiëntie van de behandeling is vaak minder dan 10 procent. Heel veel dieren sterven in de baarmoeder of net na de geboorte." Ook hebben gekloonde honden vaak meer gebreken, vertelt hij.
De bioloog ziet zelf vrij weinig nut in het klonen van een huisdier. "Ik mis het doel gewoon", zegt Roelen. "Je kan wel iets maken wat erop lijkt maar dat kan ook als je een rashond hebt, dan lijkt een andere hond er ook op."