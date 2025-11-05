Je hond of kat klonen zodat je na overlijden 'hetzelfde' huisdier hebt: heeft dat zin? 'Met eeneiige tweeling te vergelijken'

De voormalig Americanfootballspeler Tom Brady heeft zijn pitbull Lua, die in 2023 overleed, laten omtoveren tot een tweede versie: Junie. De sportman is naar eigen zeggen dolgelukkig met zijn 'nieuwe' huisdier dat door het bedrijf Colossal Biosciences is gekloond. Maar hoe 'echt' is een gekloond huisdier?

Joep 2.0

Hondeneigenaar Pup de Werk kan hierover meepraten. In 2016 deed zij mee aan het programma 'Klonen: Wens of Waanzin?' en reisde ze samen met het haar partner af naar Zuid-Korea. Hier liet ze, mede omdat het in Nederland niet is toegestaan om huisdieren te klonen, een 'kopie' van haar hond Joep maken.

Ze noemde haar nieuwe hond Pipo en was er dolblij mee. "Als ik hem aanraakte had hij dezelfde huid. Hij had een knik in de staart, net als Joep. Dus ik had wel mijn hond terug qua huid en uiterlijk. Een soort Joep 2.0." Ook qua gedrag leek Pipo op zijn voorganger. "Hij was net zo relaxt."