Je hond of kat gezellig bij je op de bank of in bed? Op deze Dierendag blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel dat veel baasjes hun dier alle vrijheid in huis geven. Ook een lik in het gezicht vinden veel eigenaren prima: "Dat is genegenheid."

Vies? Een derde van baasjes vindt natte lik van hun hond in gezicht geen probleem: 'Gewoon een kus'

EenVandaag vroeg ruim 7.000 baasjes van honden en katten in het Opiniepanel naar wat hun huisdieren wel en niet in huis mogen. Waar sommige baasjes vinden dat hun dier thuis 'gewoon met vier poten op de grond' moet blijven, zien anderen hun hond of kat echt als een gezinslid waar ze lief en leed mee delen. Bed, bad, bank Eerst de hondeneigenaren: meer dan de helft (53 procent) van hen gunt hun dier een plekje op de bank, ook zonder kleed. Het bed is wat minder populair, maar toch vindt een kwart (27 procent) het gezellig als hun hond bij hen in bed slaapt. Een derde (33 procent) van de baasjes vindt ook een natte lik in het gezicht geen probleem. En ja: ruim een kwart (26 procent) staat toe dat de hond meegaat naar de wc. "Hij opent zelf de deur en komt even kijken. Niks mis mee", zegt iemand.

'Kat is minder vies' Katten zijn nog meer welkom bij hun eigenaren dan honden. "Een hond stinkt en een kat niet, dus een kat ervaar ik als minder vies", legt een panellid uit. De kat slaapt bij meer dan de helft (57 procent) in bed en bij 85 procent mag het dier zonder kleed op de bank liggen. Een kwart (27 procent) van de katteneigenaren geniet ook van een lik in het gezicht. En bijna de helft (46 procent) verwelkomt het dier op het toilet. "Ik moest lachen bij die vraag", vertelt iemand. "Maar eerlijk is eerlijk: soms laat ik de deur open en komt er inderdaad een kat kijken wat ik aan het doen ben."

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

'Lik is gewoon een kus' Hoe dichtbij het dier mag komen zegt iets over de eigenaren. Voor veel baasjes is het simpel: hun huisdier is familie. "Ik heb drie katten, ze zijn net zo belangrijk als mijn kinderen", verklaart een eigenaar. Sommigen zien hun dier ook als een emotionele bondgenoot. Dichtbij zijn is daardoor nog belangrijker. Zo zegt een panellid: "Na het overlijden van mijn echtgenoot lag mijn hond vaak naast me. Dat gaf troost." Een ander baasje: "Ik ben vrijgezel en mijn hond is mijn maatje. De lik van mijn hond is gewoon een kus."

Huis schoonmaken Het voelt voor deze mensen vaak als vanzelfsprekend dat hun dier - als een gelijke - alle vrijheid in huis krijgt, ook al moeten ze daardoor soms vaker schoonmaken. "Haren heb je overal als je een hond in huis hebt, alles kan in de wasmachine", vertelt iemand die het ervoor over heeft. "Alsof een dier vies is en een mens niet? Ik ben de verzorger, niet de overheerser", vindt een ander. In sommige gezinnen zien baasjes weleens dat hun plekje wordt ingepikt door het huisdier: "De hond slaapt bij mijn vrouw op bed. De hond is het allerbelangrijkst in haar leven."

'Het blijven beesten' Waar sommige eigenaren hun hond of kat dus echt als onderdeel van het gezin zien, zijn er ook baasjes die het onderscheid tussen mens en dier nadrukkelijk willen bewaken. "Het zijn ongelooflijk lieve beesten, maar het blijven beesten", benadrukt een hondenbaas. Een ander zegt: "Het is een dier, in de rangorde onder mij. Ik ben heel gek op m'n hond, maar er zijn veel regels voor hem." Voor een dier is dit net zo prima, weet een eigenaar die veel verschillende beesten thuis heeft: "Consequent opvoeden, dan heeft iedereen er het meeste plezier van."