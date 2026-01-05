Na jaren van afname, deze jaarwisseling fors meer vuurwerkslachtoffers naar eerste hulp: opvallend veel kinderen

Afgelopen jaarwisseling liepen 1.239 mensen vuurwerkletsel op. Vergeleken met vorig jaar, 1.162, is dat een stijging van 7 procent. Opvallend is dat veel kinderen zwaargewond raakten door vuurwerk dat ze opraapten en opnieuw afstaken.

Artsen in het Oogziekenhuis in Rotterdam kijken naar het oog van een vuurwerkslachtoffer

Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum VeiligheidNL, dat ieder jaar alle letselcijfers rond de viering van oud en nieuw verzamelt. Onveilig gedrag Waar de huisartsenposten dit jaar wat minder slachtoffers zagen (-4 procent), steeg dit aantal juist op de Spoedeisende Eerstehulp (SEH) met 29 procent, naar 474. En dat is het hoogste aantal sinds de oud en nieuw-viering van 2016-2017. Volgens directeur Martijntje Bakker van VeiligheidNL komt die toename van het aantal zware ongevallen doordat mensen 'onveiliger gedrag' vertonen bij het afsteken. Illegaal vuurwerk Het aantal slachtoffers door illegaal vuurwerk was dit jaar ongeveer even groot als het aantal door legaal vuurwerk. "Tenminste 4 op de 10 letsels kwamen door vuurwerk dat tijdens de afgelopen jaar legaal was", zegt Bakker.

Men heeft bij deze waarschijnlijk laatste jaarwisseling zonder vuurwerkverbod mogelijk meer risico genomen bij het afsteken Directeur Martijntje Bakker van VeiligheidNL over de jaarwisseling

"De toename van de slachtoffers op de Spoedeisende Hulp kan dus niet worden verklaard door meer illegaal vuurwerk. Wel heeft men bij deze waarschijnlijk laatste jaarwisseling zonder vuurwerkverbod mogelijk meer risico genomen bij het afsteken. Zo zien we dit keer ook een twintigtal amputaties, waar het in eerdere jaren om een tiental ging."

Drukke Spoedeisende Hulp Voor de hulpverleners op de Spoedeisende Hulp van Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag was het ook een drukke jaarwisseling. Zij herkennen het beeld van VeiligheidNL. "In de aanloop naar oud en nieuw zagen we al veel meer slachtoffers dan voorgaande jaren. Ook in de oudejaarsnacht zagen we een kwart meer mensen met letsel door vuurwerk", zegt manager spoedeisende hulp Frans de Voeght. "We zagen vooral mensen met oogletsel en vooral mensen met letsel aan armen, handen en vingers." Jonge slachtoffers Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat meer dan de helft van alle vuurwerkslachtoffers (54 procent) jonger dan 20 jaar was. Daarbij valt op dat het aantal slachtoffers onder de 12 jaar is gestegen. Veel letsel bij deze groep ontstond doordat ze vuurwerk opraapten en opnieuw afstaken. Het ging in totaal om een veertigtal gevallen, waarbij het in 9 van de 10 keer ging om kinderen rond de 14 jaar. Dit leidde tot ernstige verwonden en werd in eerdere jaren veel minder vaak gezien. Droge avond De Voeght denk dat het weer een rol heeft gespeeld bij die toename van de jonge slachtoffers. "Dat zie je vooral als het droog is op Nieuwjaarsdag", weet hij.

Hij legt uit: "Als het geregend heeft, is alles nat en heeft het oprapen van vuurwerk geen zin. Maar als het droog is, dan gaan kinderen vuurwerk rapen en alsnog afsteken."