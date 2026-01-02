Waarom loopt het zo vaak uit de hand tijdens de jaarwisseling? 'Even ontsnappen aan regeltjes'

Het nieuwe jaar begon met vuurwerk en feest, maar ook met veel ongeregeldheden en dat merkten hulpverleners en handhavers meteen. Want waar het voor veel anderen feest was, was het voor hén vooral een heftige avond.

De druk werd zo groot dat er een landelijk NL-Alert uitging: 'bel 112 alleen nog bij levensgevaar'. Op het piekmoment kwamen daar 1.200 meldingen per kwartier binnen. En te midden van al dat werk kregen hulpverleners opnieuw te maken met agressie en geweld. Opnieuw, want zó gaat het al jaren.