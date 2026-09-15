Na 14 jaar terug in Den Haag: de eerste Prinsjesdag van Mirjam Sterk als minister
Prinsjesdag en alle bijbehorende pracht en praal: Mirjam Sterk maakte het als Kamerlid al tien keer eerder mee. Nu is ze terug, als minister. Toch blijft het een bijzondere dag: "Het voelt anders, maar ook weer niet. Je hebt dezelfde stress over hoedjes."
Sterk is 'trots' op de Troonrede. Ook al staat er in de plannen voor komend jaar dat er minder geld is voor langdurige zorg. En dus dat zij als minister moet bezuinigen. Of misschien toch niet? Want of de begroting een meerderheid in het parlement haalt, is nog maar de vraag: "Dat zullen we aankomende week moeten zien."