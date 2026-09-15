Na 14 jaar terug in Den Haag: de eerste Prinsjesdag van Mirjam Sterk als minister

Sterk is 'trots' op de Troonrede. Ook al staat er in de plannen voor komend jaar dat er minder geld is voor langdurige zorg. En dus dat zij als minister moet bezuinigen. Of misschien toch niet? Want of de begroting een meerderheid in het parlement haalt, is nog maar de vraag: "Dat zullen we aankomende week moeten zien."