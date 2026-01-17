Na 14 jaar in Nederland, heeft Moussa het niet makkelijk nu hij terug is in Syrië: 'Maar hier ben ik thuis'
Kunstenaar Moussa Ramou woonde 14 jaar met zijn gezin in het Brabantse Heesch. Na de val van het regime van Assad keerde hij terug naar zijn vaderland Syrië, zonder zijn familie. Het leven daar is niet makkelijk, vertelt Moussa.
Hij voelde zich ook in Nederland thuis, maar toen Syrië was bevrijd van de dictator was de roep om terug te keren onweerstaanbaar voor Moussa. Toch gaat het, ook na de val van Assad, nog niet goed met het land. "Ik adviseer niemand om terug te keren naar Syrië omdat heel veel dingen nog niet zijn verbeterd. Er zijn veel problemen", vertelt Moussa.