Na 14 jaar in Nederland, heeft Moussa het niet makkelijk nu hij terug is in Syrië: 'Maar hier ben ik thuis'

Hij voelde zich ook in Nederland thuis, maar toen Syrië was bevrijd van de dictator was de roep om terug te keren onweerstaanbaar voor Moussa. Toch gaat het, ook na de val van Assad, nog niet goed met het land. "Ik adviseer niemand om terug te keren naar Syrië omdat heel veel dingen nog niet zijn verbeterd. Er zijn veel problemen", vertelt Moussa.