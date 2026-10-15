Muren zwart van de grasvliegjes: waarom er in flats meer en langer overlast is

"Het is mooi weer en de vliegen zijn gelijk weer terug", vertelt Charles. Hij is een van de bewoners die al langere tijd kampt met een hevig vliegenprobleem in zijn woning. "In de zomer, als het echt warm is, staat het hier helemaal zwart." Maar zelfs nu in de herfstperiode ervaren de bewoners serieuze last van deze grasvliegjes.

'Verschrikkelijk'

Charles is anderhalf jaar geleden verhuisd naar dit appartement, toen wist hij alleen nog niet wat hem te wachten stond. "Als ik dit van tevoren had geweten, had ik deze woning niet genomen", vertelt hij. Zijn buurman Patji is het hiermee eens: "Nee, ik ook niet, maar ze hebben ons ook niks verteld."

En dat terwijl de vliegjes het dagelijks leven van de flatbewoners aardig verstoren. "Het is verschrikkelijk", zegt een van de senioren. "Zelfs 's morgens, tijdens het ontbijt zitten er al gelijk een heleboel vliegen, ook in mijn keuken."

Op meer plekken overlast

Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere plaatsen hebben ze last van de plaag. Bijvoorbeeld in flats in Breda, Dronten en Dongen. Maar wat zijn dit eigenlijk voor insecten?

Deze boosdoeners heten grasvliegjes: dit zijn kleine zwart-gele vliegjes. Stadsecoloog Roy Veldhuizen legt uit waar de naam vandaan komt: "Ze heten grasvliegjes omdat hun jonkies, hun larven, in gras zitten en die leven daar totdat ze volwassen zijn." Als de beestjes eenmaal volwassen zijn, komen ze naar buiten om te gaan paren.