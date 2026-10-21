Moord op Hajar wakkert zorgen aan over verwarde personen en onbegrepen gedrag in samenleving

Het is niet bekend of de verdachte in beeld was bij zorginstanties. Ook is onduidelijk of hij psychiatrische problemen had. Toch vielen de afgelopen jaren meerdere geweldsincidenten voor waarbij daders onbegrepen gedrag vertoonden. Experts maken zich al langer zorgen over mensen die mogelijk verward zijn en op straat aan hun lot worden overgelaten.

Meer verward gedrag

Het aantal meldingen van onbegrepen gedrag bij de politie steeg de afgelopen jaren. De eerste helft van dit jaar ontving de politie al bijna 100 duizend meldingen ontvangen over personen met verward of onbegrepen gedrag.

"Die meldingen gaan vaak over verward onbegrepen gedrag zonder dat er sprake is van een geweldsincident", legt Joke van der Meulen uit. Zij is expert aanpak verward gedrag en zelf ervaringsdeskundige op dit gebied, omdat haar zoon regelmatig onbegrepen gedrag vertoont.

Lastig om koppeling te maken

Van der Meulen vindt het lastig om een koppeling te maken tussen de gewelddadige moord van Hajar en verwarde personen op straat. "Het gevolg van dit nieuws kan zijn dat als je iemand verward gedrag ziet vertonen, dat je even een stapje achteruit doet. Maar we kunnen het niet allemaal schalen onder één noemer. Het gaat om een hele diverse groep."

Ze benadrukt dat het percentage van deze groep waarbij het gedrag daadwerkelijk omslaat in het plegen van een geweldsincident heel klein is.