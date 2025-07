Mogelijkheden door knippen in DNA lijken oneindig, maar hoe ver willen we gaan? 'Kan ethisch ingewikkeld zijn'

De behandeling van erfelijke ziekten is flink in ontwikkeling, wetenschappers kunnen al knippen in DNA. Maar er is ook discussie, want leidt dat niet tot designer baby’s met zelfgekozen oogkleur of talent? "Autonomie van het kind staat dan ter discussie."