Moeten wij te lang wachten op passende zorg? 'Normen worden niet gehaald, maar mensen hebben opties', zeggen experts

Het nieuwe kabinet wil het eigen risico in de zorg verder verhogen. In het debat van afgelopen dinsdag legde Rob Jetten uit dat het verhogen van het eigen risico de druk op de wachtlijsten zal verlichten, maar het blijft de vraag of dat ook echt zo is.

De maximale wachttijd voor een eerste gesprek in het ziekenhuis kan 4 weken duren

Er was de afgelopen dagen veel te doen om het eigen risico in de zorg. De nieuwe coalitie van D66, CDA en VVD heeft in haar plannen bekendgemaakt deze te willen verhogen naar 460 euro, dit om de druk op de wachtlijsten te verlichten. De coalitie kon hierover vanuit de oppositie op de nodige kritiek rekenen. Extra zorgmijders Een van de aanmerkingen op het plan van het aanstaande kabinet is dat het verhogen van het eigen risico tot extra 'zorgmijders' zal leiden. Omdat mensen met klachten minder snel zorg zullen aanvragen uit angst voor hoge kosten. Beoogd premier Jetten wendde deze kritiek af door aan te geven dat Nederlanders al 'te lang moeten wachten op passende zorg.' Maar is dit ook zo? En wanneer wachten we te lang op zorg?

'Treeknormen' In 2005 hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars op landgoed Den Treek afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden verschillen per behandeling. Zo is de maximale wachttijd voor een eerste gesprek in het ziekenhuis 4 weken en zou je bij de huisarts maximaal 3 dagen moeten wachten op een afspraak. Als je als zorgvrager langer moet wachten dan in Den Treek is afgesproken voor jouw behandeling, wacht je dus 'te lang'. Bijna de helft overschrijdt Vergelijkingsplatform Independer heeft onderzoek gedaan naar de overschrijding van deze zogenoemde Treeknormen. Het platform concludeerde dat bijna de helft van de poliklinieken in Nederland over deze norm heen gaat. "Als je kijkt naar behandelingen voor maag- darm- en leveraandoeningen, wordt in ruim 86 procent van de gevallen de Treeknorm niet gehaald", licht zorgexpert Youri van der Avoird van het platform toe. "Landelijk is dit gemiddelde over alle behandelingen heen zo'n 45 procent."