Moeizame kaartverkoop festivals, maar jonge bezoekers zien vooral voordelen

Hopen op lagere prijzen, afwachten of het lekker weer wordt of afhaken omdat het simpelweg te duur is: festivals verkopen dit jaar niet of pas laat uit. Dat is lastig voor de organisatie, maar veel jonge bezoekers vinden het voor zichzelf vooral positief.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Jongerenpanel in samenwerking met Spuiten en Slikken onder ruim 1.700 deelnemers van 16 tot en met 34 jaar. Driekwart (73 procent) van hen gaat wel eens naar een grootschalig festival waarvoor je een ticket moet kopen. Tegenvallende belangstelling In tegenstelling tot de afgelopen jaren verkopen verschillende grote festivals niet meer direct uit. Zo moest het festival Wilde Weide oproepen tot het kopen van kaartjes om annulering te voorkomen en richtte Down The Rabbit Hole het festivalterrein afgelopen weekend in op minder bezoekers vanwege de tegenvallende belangstelling. Tweederde (66 procent) van de jonge festivalgangers slaat dit jaar één of meerdere festivals over die ze normaal meestal wel bezoeken. Veruit de meest genoemde reden hiervoor is dat het te duur is geworden (43 procent). Daarna vinden jongeren de line-up van het festival dat ze vaak bezoeken, dit jaar tegenvallen (15 procent).

De belangrijkste reden om festivals over te slaan, is omdat het te duur is.

Last minute kaartjes kopen "Dan ga ik liever naar een kleiner festival of sla ik er een over", zegt iemand. Jongeren merken ook op dat festivals veel op elkaar lijken. "Ik kom echt voor de muziek", schrijft iemand. "Dezelfde headliners en artiesten touren langs verschillende festivals. Door slim te kiezen kun je op één festival alle artiesten zien die je dit jaar wilt zien." Een behoorlijke groep festivalgangers (39 procent) koopt dit jaar pas last minute hun kaartje, in plaats van meteen wanneer de verkoop begint. De meesten doen dit omdat ze willen afwachten wat het weer doet of omdat ze hopen goedkoper een kaartje te scoren via een doorverkoopplatform.

'Haringen in een ton' Daarnaast twijfelen mensen of ze het geld er wel aan uit willen geven, wachten ze op vrienden die pas later hun besluit maken of willen ze eerst weten wie er allemaal komen optreden. Verschillende deelnemers vinden het voor zichzelf dan ook wel fijn dat de festivals dit jaar niet gelijk uitverkocht zijn: "Hierdoor kan ik later beslissen of ik ga en hoef ik geen overhaaste keuzes te maken." Ook geven deelnemers aan het eigenlijk wel lekker te vinden als het wat minder druk is op het festivalterrein. Ze vinden het fijn om meer dansruimte te hebben en dat de rijen minder lang zijn. "Normaal sta je als haringen in een ton", beschrijft iemand zijn ervaring. Wake-up call Ruim vier op de tien (42 procent) zien het voor zichzelf als festivalbezoeker dan ook vooral als iets positiefs dat festivals dit jaar minder snel of helemaal niet uitverkopen. "Ik denk dat het goed is, want festivals bleven maar uitbreiden en uitbreiden", zegt iemand. "Daarmee verliest het een beetje zijn charme en blijft het maar duurder en duurder worden."

Jongeren noemen het een 'wake-up call' voor de organisaties, dat de kaartjes nu écht te duur zijn geworden. "En als de line-up dan niet super is, valt het snel af", stelt een deelnemer. "Ook gebruik ik mijn vrije dagen dan liever voor vakanties."