Grote kans dat tienduizenden mensen geld mislopen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wissel je van baan of ben je net ontslagen? Dan kan je zomaar pech hebben. "Als ik dit had geweten, had ik het wel meegenomen in de onderhandelingen."

Op 1 januari gaan veel fondsen over op het nieuwe pensioenstelsel. Op die datum wordt bij die fondsen bepaald wie er compensatie krijgen voor het mislopen van pensioenopbouw door de overgang naar het nieuwe stelsel en wie niet. "Als je net wisselt van baan of je bent ontslagen, dan kan je die compensatie dus zomaar mislopen", vertelt financieel commentator Martin Visser. 17.000 euro minder Het gebeurde Bauke Elskamp (50). Hij werkte jarenlang bij een vervoersbedrijf en werd vorig jaar ontslagen tijdens een reorganisatie. Op dat moment dacht hij niet meteen aan zijn pensioen, maar inmiddels is hij erachter gekomen hoeveel pensioengeld hij gaat mislopen: zo'n 17.000 euro. Alleen maar omdat hij op de datum waarop zijn oude pensioenfonds overgaat op het nieuwe stelsel, niet meer in dienst is.

Het voelt alsof me iets wordt afgenomen. Bauke Elskamp

"Het is zonde geld, ik heb er zelf voor gewerkt, het voelt alsof me iets wordt afgenomen. En als ik dit had geweten, had ik het wel meegenomen in de onderhandelingen over mijn afkoopsom", vertelt Bauke. Hij dacht dat hij vrij makkelijk een nieuwe baan zou vinden. "Maar ook dat valt tegen." Hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel? Financieel commentator Martin Visser van De Telegraaf legt het simpel uit aan de hand van een moestuin (tekst gaat verder onder video)

Niet 'actief deelnemer' Mensen tussen de 40-55 jaar oud, de groep die met de ingang van het nieuwe pensioenstelsel het meeste risico loopt, wordt hier in principe voor gecompenseerd. Zij krijgen dan geld om het misgelopen pensioengeld te compenseren. Fijn, dacht Bauke, want hij valt binnen deze leeftijdsgroep. Maar de manier waarop dat is geregeld, leidt ertoe dat tienduizenden Nederlanders - volgens Follow the Money gaat het om ongeveer 60.000 mensen - duizenden euro's mislopen. Want: als je toevallig overstapt van baan, of ontslagen bent en - in het geval van Bauke - niet op 1 januari 2027 zogeheten 'actief deelnemer' bent bij je pensioenfonds, dan loop je de compensatie mis. Hardheidsclausule Bauke vertelt: "Ik heb mijn rechtsbijstand erbij gehaald en die zeggen: 'Juridisch is er niks aan te doen. Maar er is een hardheidsclausule waar je misschien iets mee kan bij een pensioenfonds.' Dat heb ik geprobeerd, maar het fonds zegt: 'Nee, want je zit niet meer in ons fonds.'" Als optie kreeg Bauke te horen dat hij dan vrijwillig moet doorbetalen zodat hij op 1 januari nog actief in het fonds zit. "Dan zou ik 1.500 euro per maand moeten gaan betalen. Ik heb maximale WW (uitkering uit Werkloosheidswet, red.), maar dat is nog steeds maar 3.000 euro per maand, daar komen wij niet van rond met kinderen."

Probleem eerder ontdekt Politici die het nieuwe pensioenstelsel ontwierpen, zagen dit probleem al aankomen. Kamerleden stelden vragen aan toenmalig minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten. Zij zei toen dat mensen die op de precieze datum van de overgang niet meer actief zijn bij het pensioenfonds, niet mogen worden benadeeld. Dat gebeurt nu toch wel. Makkelijke uitvoering Hoe kan dat? "Nadat politici voor het nieuwe pensioenstelsel hadden gestemd, zijn werkgevers en werknemers aan de slag gegaan met de uitvoeringsregels ervan", legt economisch verslaggever Marloes Lemsom uit.

"Zij hebben toen toch besloten om het krijgen van compensatie van één datum af te laten hangen, simpelweg omdat dat het makkelijkst is voor de pensioenfondsen. Nu is het dus voor de fondsen makkelijk te regelen, maar voor veel mensen wel heel willekeurig of ze die compensatie nou wel of niet krijgen."

Partijen hopen op oplossing Kamerleden van PRO en het CDA hopen dat er alsnog een oplossing komt. Hun partijen stemden destijds voor het nieuwe pensioenstelsel, in de veronderstelling dat dit probleem opgelost zou worden. Tweede Kamerlid Elles van Ark van het CDA verwacht dat het lastig wordt om nu nog een goede oplossing te vinden. "Het gaat om veel verschillende groepen mensen die lastig af te bakenen zijn. De kans is klein dat we het voor iedereen perfect kunnen regelen", zegt zij. 'Don't get your hopes up' PRO heeft goede hoop dat er "met terugwerkende kracht naar de situatie van deze mensen gekeken kan worden". Op die manier zou er in de toekomst alsnog compensatie kunnen komen, hoopt PRO-Kamerlid Wimar Bolhuis. Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de speciale regeringscommissaris Transitie Pensioenen gevraagd of er een oplossing te bedenken is voor al die mensen die compensatie mislopen. Maar het is nog maar de vraag of er een uitvoerbare oplossing te bedenken is. "De algemene teneur die ik hoor van alle hoofdrolspelers is: 'Don't get your hopes up!'", zegt Lemsom.