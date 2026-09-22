Meer PFAS in drinkwater dan gewenst, moeten we ons zorgen maken? 'Geen bevredigende oplossing'

De berichten over PFAS in ons kraanwater zijn alarmerend. Hoewel de waterbedrijven zelf een PFAS-verbod willen, roepen ze Nederlanders op om gewoon kraanwater te blijven drinken. "Dat is geen bevredigende oplossing", zegt ook Paul Scheepers, toxicoloog aan de Radboud Universiteit.

Nog steeds beste optie

Voorlopig gaat zo'n bevredigende oplossing er ook nog niet komen. "We zitten vervolgens te wachten op Brussel. Die moeten over de brug komen met een maatregel om PFAS te verbieden." En dat gaat nog jaren duren, volgens Scheepers.

Tot die tijd moeten we gewoon drinken uit de kraan, ook al zit er PFAS in. Ook overstappen op water uit plastic of kartonnen pakken heeft geen nut. "Daar zitten weer andere probleemstoffen in. Het Nederlandse kraanwater is van uitstekende kwaliteit en blijft, ondanks de PFAS, nog steeds de beste optie."